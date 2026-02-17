Mădălina Ghenea a fost recent întrebată de urmăritori ce face pentru a arăta impecabil, iar actrița a oferit răspunsuri surprinzător de sincere. Vedeta a dezvăluit că nu urmează nicio dietă strictă și nu crede în rețetele universale pentru slăbit, subliniind că fiecare corp are nevoi diferite.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

Actrița este însă extrem de atentă la alimentație și evită produsele care îi pot provoca inflamație, preferând alimente naturale și simple.

Ce alimente nu mănâncă niciodată Mădălina Ghenea

În timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu fanii, Mădălina Ghenea a mai recomandat ca, înainte de a adopta orice regim, oamenii să-și facă analizele de sânge pentru a descoperi nevoile reale ale organismului. Ea a atras atenția asupra alimentelor procesate, a combinațiilor complexe de ingrediente și a produselor care par „fără zahăr”, explicând că acestea pot fi, de fapt, dăunătoare sau inflamatorii pentru corp.

„Nu țin o dietă și nu cred în dieta universale. Cred că fiecare organism este diferit și reacționează diferit. Eu îmi cunosc foarte bine alergiile și intoleranțele și am mare grijă ca ceea ce mănânc să nu îmi creeze inflamație în corp. Nu cred că este corect să dai sfaturi generale când vine vorba de alimentație. Singurul sfat pe care îl pot da este acesta: mergeți la medic, faceți analizele de sânge, înțelegeți-vă propriile intoleranțe și abia apoi adaptați alimentația la nevoile voastre. Personal, evit prăjelile, alimentele procesate, tot ce vine ambalat în plastic sau cu conservanți. Beau apă din sticlă de sticlă. Nu combin foarte multe ingrediente la aceeași masă și evit tot ce știu că nu este sănătos pentru mine. Nu consum produse «fără zahăr» artificiale”, a scris Mădălina Ghenea, pe Instagram.