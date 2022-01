Cum s-a despărțit Connect-R de fosta iubită, chiar înainte de nuntă. „Căutam locație. Am părăsit-o, pur și simplu am părăsit-o”

„Cu Diana am terminat când am terminat. Ceva m-a făcut, este incredibil… Eu cu Diana căutam locație de nuntă și efectiv, la două zile, ceva mi-a inundat toată ființa și mi-a spus: Nu! Pleci!

Am părăsit-o, pur și simplu am părăsit-o. După care, la câteva luni, am cunoscut-o pe Misha, prin Sava, am mers la studio să trag o piesă, ne-am îndrăgostit și restul e o poveste pe care o știți cu toții”, a spus Connect-R.

„Nu știu, nu cred (n.r – dacă se va recăsători cu fosta soție, Misha). Pentru mine, viitorul nu există decât imaginat și, de obicei, nu îmi imaginez lucruri. Viitorul există doar dacă ți-l imaginezi. Trecutul este o chestie care s-a întâmplat și care nu mai e în momentul ăsta.

Exact cum spunea Eminescu, trecutul și viitorul sunt file ale aceleiași pagini. Nu știu, habar nu am, dar nu cred. Nu mai cred în căsătorie pentru mine pentru că am crezut foarte mult timp în ideea în care căsătoria este un mecanism din care eu să îmi extrag fericirea”, a spus Connect-R, potrivit Spynews.

