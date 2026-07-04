La final de săptămână, Andreea a participat la un eveniment, iar ceea ce a atras cu adevărat atenția a fost perechea de pantaloni pe care fosta soție a lui Rareș Cojoc a ales să o poarte. Este vorba despre un articol vestimentar pe care l-a îmbrăcat în noaptea de Revelion.

Andreea Popescu a slăbit mult, astfe că acum poate purta orice articol vestimentar, fiind extrem de mulțumită de felul în care arată.

La câteva luni de la divorțul de Rareș Cojoc, tatăl celor trei copii ai săi, au existat speculații cum că bruneta și-ar fi refăcut deja viața alături de Dan Alexa. Astfel că, Andreea a făcut primele declarații despre asta.

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„Vreau să fac o declarație publică în care vă spun că eu sunt femeie singură. Nu am pe nimeni în viața mea. Cât o să rămân singură? Asta numai Dumnezeu știe. (…) O perioadă lungă de timp vreau să mă focusez pe alte lucruri și nu vreau să mă arunc într-o relație care nu este wow.

Cred că întâi trebuie să mă vindec pe mine profund de tot ce mi s-a întâmplat în ultimele luni. Fac terapie și de două ori pe săptămână. (…) Sunt o femeie singură care nu își dorește niciun fel de relație în momentul de față. Nu știu ce planuri are Dumnezeu cu mine, o să vedem. O să mă las surprinsă”, a mărturisit Andreea Popescu, pe Instagram.