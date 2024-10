Nuntă mare a avut în showbiz weekendul care a trecut! După cununia civilă de acum câteva zile, Iancu Sterp, cunoscut grație aparițiilor sale în show-urile de televiziune, s-a căsătorit religios cu Denisa Coțolan, partenera lui de ani.

La marele eveniment, cei doi au avut alături familiile lor, dar și prietenii și apropiații. Cu ocazia evenimentului, familia lui Iancu Sterp s-a reunit, mama Geta a fost în centrul atenției, îmbrăcată într-o rochie verde, tatăl lui, dar și fratele Culiță Sterp și surorile Ileana și Geta Sterp. Dacă surorile au mers la eveniment cu soții lor, Culiță Sterp a fost însoțit de Daniela Iliescu, iubita împreună cu care are un copil și cu care are o relație de câțiva ani.

Aceasta a atras atenția cu apariția la petrecerea de nuntă. Dacă pe zi a îmbrăcat un costum negru, cu pantofi eleganți, fără tocuri, Daniela Iliescu a purtat seara, la petrecere, o rochie extravagantă, neagră, foarte decoltată și cu o crăpătură adâncă pe picior. Pe sub rochie ea a avut o salopetă de dantelă, tot neagră.

Părul l-a avut aranjat într-un coc, iar machiajul i-a pus în evidență trăsăturile. „N-am ştiut ce poze să aleg, așa ca le-am pus aproape pe toate 😅 casă de piatră, dragii noștri 🤍 Iancu & Denisa 🤍”, a transmis ea pe Instagram, unde a arătat și imagini cu ea de la nuntă.

Fanii s-au împărțit în două tabere, unii i-au apreciat apariția, alții au criticat-o. „Nu e cu răutate, dar parcă e prea mult, ceva nu se pupă😉”, „Deosebită ținută și clar ești specială și superbă! 💐🫶🏻♥️”, „Delicatețea și eleganța sunt moduri de exprimare ale frumuseții tale, iar tu ești fabuloasă și divină! Sunteți minunați cu toții, iar mirii sunt superbi!”.

Daniela Iliescu a fost în scandal cu mama Geta

La nunta lui Iancu Sterp, Daniela Iliescu apare într-o poză alături de mama Geta, mama lui Culiță Sterp. În urmă cu câteva luni, cele două au fost în scandal, însă acum se pare că au îngropat securea războiului. „Eu cu Daniela, crede-mă… Eu îmi iubesc copiii. Eu nu aștept respect de la un străin. Pentru mine, ginerii mei sunt străini. Eu nu am muncit pentru ei, nu am contribuit la creșterea lor. Eu nu le-am oferit nimica să aștept eu respectul lor. În schimb, Daniela, tot timpul, ea se ține mult mai sus decât noi.

Încă de la începutul începutului s-a ținut mai sus. Și nu vreau să zic despre ea nicio vorbă, chiar dacă aș putea spune multe despre ea. Nu mă interesează! Mă interesează Milan și Culiță. Eu dacă pot să fac o plăcintă, pot să le duc o găină, faceți o supă, cu mare drag! Eu cu tot ce pot să îi ajut, eu îi ajut, dar eu nu mă bag. Eu la Măruță am spus sub formă de glumă că nu bag mâna în foc pentru Culiță, dar cine ar băga mâna în foc având în vedere cum arată Culiță?

Acuma să fim sinceri! S-o ofticat ea, s-o ofticat… Că vai, că o înșală soțul! Vai, ce să facem acuma! Vai, ce să facem, nu știu! (n. red.: spune extrem de ironică) Vai, nu putem nici trăi acuma! Acuma nu știu. N-aș vrea să bag toți moldovenii într-o oală, dar ea, săraca, întotdeauna a avut aere de, nu știu cum să-ți spun, cum erau odată nobilii și iobagii, habar n-am! Nu mă interesează Daniela, pentru mine e subiect închis și punct!”, a explicat mama Geta relația pe care o are cu Daniela Iliescu, în exclusivitate pentru fanatik.ro.

