Familia Sterp e în atenția presei după ce zilele trecute, prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV pentru a comenta despre evoluția lui Iancu Sterp, fiul ei, la „Survivor”, mama Geta a insinuat că celălat băiat al ei, cântărețul Culiță Sterp, nu îi e fidel iubitei cu care are un copil, Daniela Iliescu.

Deranjată de comentariile făcute de viitoarea ei soacră, Daniela Iliescu s-a plâns la jurnalista Mara Bănică, ce a făcut conversația publică. Astfel, familia Sterp a amenințat-o cu judecata pe jurnalistă, care i-a luat partea Danielei.

Scandalul continuă, însă mama Geta rupe acum tăcerea și spune ce relație are, de fapt, cu Daniela Iliescu. Dă de înțeles că de viitoarea ei noră nu o interesează, doar de nepotul ei, de Milan. „Eu cu Daniela, crede-mă… Eu îmi iubesc copiii. Eu nu aștept respect de la un străin. Pentru mine, ginerii mei sunt străini. Eu nu am muncit pentru ei, nu am contribuit la creșterea lor.

Mama Geta, despre Daniela Iliescu: „Aș putea spune multe despre ea. Nu mă interesează!”

Eu nu le-am oferit nimica să aștept eu respectul lor. În schimb, Daniela, tot timpul, ea se ține mult mai sus decât noi. Încă de la începutul începutului s-a ținut mai sus. Și nu vreau să zic despre ea nicio vorbă, chiar dacă aș putea spune multe despre ea. Nu mă interesează! Mă interesează Milan și Culiță”, a spus ea pentru Fanatik.

Și a continuat: „Eu dacă pot să fac o plăcintă, pot să le duc o găină, faceți o supă, cu mare drag! Eu cu tot ce pot să îi ajut, eu îi ajut, dar eu nu mă bag. Eu la Măruță am spus sub formă de glumă că nu bag mâna în foc pentru Culiță, dar cine ar băga mâna în foc având în vedere cum arată Culiță? Acuma să fim sinceri! S-o ofticat ea, s-o ofticat…

Că vai, că o înșală soțul! Vai, ce să facem acuma! Vai, ce să facem, nu știu! (n. red.: spune extrem de ironică) Vai, nu putem nici trăi acuma! Acuma nu știu. N-aș vrea să bag toți moldovenii într-o oală, dar ea, săraca, întotdeauna a avut aere de, nu știu cum să-ți spun, cum erau odată nobilii și iobagii, habar n-am! Nu mă interesează Daniela, pentru mine e subiect închis și punct!”, a mai explicat mama Geta.

Ce spunea și Daniela Iliescu despre familia lui Culiță Sterp

Daniela Iliescu a mărturisit că nu a avut niciodată o relație foarte apropiată cu mama iubitului ei, însă întotdeauna a respectat-o. Iubita lui Culiță Sterp a ținut să precizeze că ea a primit o altfel de educație din partea părinților ei. „O să discut puțin despre relația mea cu familia lui Culiță. O să încep prin a vă spune că nu am avut niciodată o relație superapropiată și superperfectă, dacă se poate spune așa. (…)

Noi avem program diferit, suntem diferiți prin felul nostru de a fi. Eu sunt crescută într-un fel, ei sunt crescuți altfel, avem mentalități diferite și poate din asta, pur și simplu, în unele aspecte nu ne potrivim ca și gândire. Asta nu înseamnă că nu ne apreciem unii pe alții, că nu ne iubim, că nu ne vizităm și cică nu ne suportăm, nu este vorba despre asta absolut deloc, doar că da, nu suntem superapropiați și mi se pare că este absolut în regulă, nu spune nimeni că trebuie să fii într-o relație cu partenerul tău și să ai o relație perfectă și cu familia lui”, a mărturisit Daniela Iliescu pe TikTok.

