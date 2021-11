Pe 14 noiembrie, în Statele Unite ale Americii, Gheorghe Gheorghiu, în vârstă de 67 de ani, s-a căsătorit cu Gabriela, patroana unui lanț de restaurante cu specific românesc din America. Evenimentul a avut loc la un superb local din New York și totul a ieșit așa cum și-au imaginat. La petrecere au fost invitați apropiații cuplului, iar nași le-au fost Maria Dragomiroiu și soțul ei.

Cântăreața de muzică populară a atras privirile la eveniment. În vârstă de 66 de ani, Maria Dragomiroiu a avut două ținute la nuntă. Artista a îmbrăcat un costum popular special la biserică, unul cu motive tradiționale de culoare vișiniu, iar pe cap a avut o bentiță.

Aceasta s-a schimbat când a ajuns la restaurant. Maria Dragomiroiu a îmbrăcat apoi un costum foarte elegant, din două piese, un sacou de un maro strălucitor și cu o fustă de lungime medie de aceeași nuanță. Pe cap a avut de data aceasta o bentiță neagră, iar în picioare a ales o pereche de pantofi cu toc, negri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Nici soțul ei, Bebe Mihu, nu l-a lăsat mai prejos la eveniment. El a purtat un costum bleumarin, cămașă albă și cravată albastră. Întreaga seară cei doi soți au întreținut atmosfera la nunta din America, au fost pe ringul de dans, au dansat și s-au ocupat chiar și de organizare.

Cine e Gabriela, noua soție a lui Gheorghe Gheorghiu

Gabriela Băncescu este una dintre cele mai respectate femei de afaceri din comunitatea de români din New York. Cei doi se cunosc chiar din copilărie. „Este brașoveancă de-a mea și o știu de când era mică. Ne-am reîntâlnit în 1991 la New York, am avut primul turneu și ne-am salutat. (…) Nași ne vor fi Maria Dragomiroiu și soțul ei, Bebe”, a dezvăluit cântărețul despre culisele nunții sale în emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV.

Citeşte şi:

Motivul pentru care Alessandra Stoicescu a fost înlocuită la Observator. Cine a venit în locul prezentatoarei

Ce i s-a întâmplat lui Adrian Sînă la o nuntă din Pakistan unde a fost invitat să cânte. „Parcă am visat”

Fiul cel mare al lui Leonard Doroftei, afacerist de milioane în Canada. Cu se ocupă Adrian: „În loc să cheltui banii prostesc, eu am ales să îi strâng și să-i investesc”

PARTENERI - GSP.RO FOTO Metoda INCREDIBILĂ prin care o jurnalistă sportivă și-a dat seama că iubitul ei o înșală: „Atunci a început să tremure”

Playtech.ro BOMBĂ! Constantin Enceanu, reacție HALUCINANTĂ despre Niculina Stoican! Cum să-i spună așa ceva?!

Observatornews.ro Femeie răpită şi violată de un taximetrist din Iaşi. Bărbatul de 65 de ani şi-a luat clienta din Gara de Nord şi a dus-o acasă unde a profitat de ea

HOROSCOP Horoscop 15 noiembrie 2021. Vărsătorii ar fi bine să acorde atenție situațiilor pe care le trăiesc acum și să nu se lase distrași

Știrileprotv.ro Au primit amenzi uriașe după ce au petrecut cu calul în casă. Ce a pățit un bărbat care a încercat să danseze cu animalul

Telekomsport Mirel Rădoi s-a trezit aseară cu un SMS de la Gigi Becali: ”Eu i-am dat mesaj!” Ce i-a scris patronul FCSB

PUBLICITATE CONCURS: Un an de filme la CINEMAX, antrenor personal la WorldClass și peste 2000 de premii zilnice în concursul #NeVedemÎnZeceMinute