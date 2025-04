Mirabela Grădinaru a fost prezentă alături de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni și a purtat o rochie midi, mulată pe corp, de culoare albastră, din brandul Amalin by Andreea Raicu. Prețul acesteia ajunge la aproximativ 1000 de lei. Mirabela a atras admirația prin simplitate și eleganță, la brațul viitorului soț.

Dezbaterea, care a durat aproape trei ore și jumătate și la care au fost invitați toți cei 11 candidați la alegerile prezidențiale din 4 mai, a fost moderată de jurnaliștii Ramona Avramescu și Marian Voicu.

Soţia lui Nicuşor Dan a povestit, luni seară, la dezbaterea electorală de la Digi 24, că fetiţa lor l-a întrebat ( n.r. – pe tatăl ei) dacă va face România o ţară mai bună dacă va ajunge preşedintele României.

„Am o poveste. Acum câteva zile, am surprins o discuţie între Nicuşor şi fiica noastră. Auzind discuţiile din ultima perioadă, l-a întrebat: Tati, vei face din România o ţară mai bună? Am zâmbit şi m-am emoţionat în acelaşi timp. M-am emoţionat şi când am observat tensiunea lui Nicuşor şi răspunsul lui a fost îţi promit că voi face tot ce îmi stă în putere.

Acesta este Nicuşor pe care îl cunosc de 20 de ani. Nicuşor nu i-a promis o României mai bună, i-a promis în schimb că va face tot ce ţine de el aşa cum a făcut-o în ultimii 20 de ani când a luptat ca legea să fie respectată, când nu i-a fost teamă să se lupte cu corupţia şi când nu a dat în spate atunci când s-a lovit de o nedreptate. Şi îmi doresc ca noi toţi peste zece ani să putem spune că pe 4 mai am făcut tot ce ţine de noi”, a afirmat soţia lui Nicuşor Dan.

