În urmă cu mai mulți ani, Daniel Buzdugan a mers la Muntele Athos, unde a avut o experiență neobișnuită. Omul de radio își aduce aminte de întâmplarea care l-a făcut să își schimbe complet viața. El se afla atunci într-o perioadă aglomerată a vieții sale cu multe evenimente și filmări. Daniel Buzdugan a spus că a mers pe Muntele Athos, pentru că se simțea „bolnav trupește și sufletește din cauză că mănâncă prost”.

„Mulți doctori spun că e de la cap, că e de la depresie. În momentul în care ești bine cu stomacul, imunitatea și starea ta de spirit sunt mai bune. Când ai o viață agitată, când mănânci la 12 noaptea, la șase dimineața, ești ca un puzzle greșit. Am ajuns pe Muntele Athos și exact sentimentul ăsta de pace l-am avut. Eram foarte obosit, eram și cu băiețelul, cu Luca, pe atunci avea cinci, șase ani. După o perioadă în care mâncam continuu zahăr, am ajuns acolo unde mâncam o bucată de pâine și cu ulei de măsline. Asta era masa”, a explicat Daniel Buzdugan în cadrul podcastului lui Damian Drăghici, relatează Libertatea pentru femei.

„Îți dau lacrimile, e atât de înălțător și nu se compară cu nimic”

Omul de radio a fost impresionat de tot ceea ce a descoperit acolo. Daniel Buzdugan mânca doar pâine cu ulei de măsline. „În pacea și liniștea aia, între călugării ăia care au renunțat la viața lor pentru a se dedica lui Dumnezeu, îți dau lacrimile, e atât de înălțător și nu se compară cu nimic”, a mai continuat colegul lui Mihai Morar.

În timpul discuției cu Damian Drăghici, Daniel Buzdugan și-a adus aminte că la un moment dat a existat o neînțelegere cu o persoană și ar fi putut să o dea în judecată, pentru a-și recupera un bun, însă a ales să nu facă asta.

„Vocea din mine îmi zice că parcă eram un om care merge la Biserică, un om credincios. Ia, să mă duc să mă rog. Pentru că nu puteam să dorm noaptea, trebuia să-mi recuperez ceva. M-am dus și m-am închinat, am început Psaltirea și dacă ești atent, vezi cum focusul se mută pe altceva. Am citit atât: «căutați pacea mai mult decât dreptatea». Păi, dreptatea pot să o câștig în cinci ani, la tribunal, îmi recuperez ce am de recuperat, dar ce înseamnă? Că cu omul respectiv nu o să mai discut, că o să am nopți nedormite, că o să am bani pierduți. Mi-am dat seama că pacea e mult mai importantă. După perioada asta, eu și persoana respectivă am devenit cei mai buni prieteni. Mi-am recuperat ce aveam de recuperat”, a mărturisit el.

Daniel Buzgudan este de părere că fricile duc la pierderea energiei și la mâncatul prost, astfel oamenii ajung să se îmbolnăvească. De asemenea, el și-a amintit de o discuție pe care a avut-o cu un părinte.

„Mi-a zis un părinte că, în viața asta, volanul e la noi. Adică poți să dai stânga sau poți să dai dreapta, spre fapte bune sau spre fapte rele. În viața de Apoi, volanul nu mai e la noi. Vezi în viața publică că sunt oameni care ne conduc și care au senzația că sunt veșnici, că aleargă după bani, după influență”, a mai continuat Buzdugan la podcastul lui Drăghici.

