Cum s-a schimbat Ilona Brezoianu de când este însărcinată? „Deja sunt în gardă” | VIDEO EXCLUSIV

Dacă din punct de vedere fizic Ilona Brezoianu se menține foarte bine, ținând cont că a intrat în cel de-al doilea trimestru de sarcină și bebelușul începe să ia în greutate, psihic, actrița recunoaște că simte niște schimbări la care nu se aștepta. „Sunt foarte bine, mă simt bine. Nu prea am pofte. Doar că mi-e foame mai mult decât de obicei și sunt în stare să iau mâncarea din mână la un om de pe stradă, dar e OK. Am foarte multă energie, așa se zice că în trimestru doi ai mai multă energie, dar oricum mă simt mai bine decât în primul, care a fost mai ciudățel așa. Acum e chiar mișto”, a declarat Ilona pentru Libertatea, completând că se bucură de faptul că încă este foarte activă, așa că lucrează intens la amenajările de la noul apartament al părinților ei. „Mai am de amenajat. Acum să vedem dacă îmi ajung și banii cu ce planuri am eu, dar zic că mă descurc. Acum amenajez un alt apartament pe care l-am luat pentru părinții mei. Pentru camera bebelușului am avut așa o chestie, am zis totuși să cumpăr cât mai târziu, deci nu am cumpărat încă nimic, dar sunt în căutări. Îmi dau seama că de pe acum încep să obosesc și am zis să nu las totul pe ultima sută de metri, să alerg prin magazine cu burta la gură și să încep să mă enervez, să nu fi găsit ce îmi doresc. Atunci prefer să mă uit deocamdată”.

Recomandări Interviu cu Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European: „Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și traficul de droguri. În România, am văzut o implicare a mafiei italiene și a mafiei chinezești pe această zonă”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Ilona Brezoianu tratează sarcina cu foarte mare responsabilitate

Prin prisma rolurilor, dar și prin felul ei de a se prezenta în fața publicului, Ilona Brezoianu a fost percepută mereu pusă pe șotii, o persoană extrem de pozitivă și de multe ori cu capul în nori. Realitatea nu este chiar așa. Cel puțin nu atunci când vine vorba de copilul ei. Mărturisește că se surprinde până și pe ea cu deciziile pe care le ia în această perioadă și nu crede că va avea aceeași atitudine relaxantă și când va deveni mamă. „Am dubii. Mi-aș dori să fiu relaxată, dar deja sunt în gardă. Am fost în vacanță doar în locuri unde să fiu aproape dacă se întâmplă ceva, deci am panici din astea. Nu am vrut să zbor, deși am voie să zbor, nu am vrut să mă duc departe ca să am un spital în preajmă în cazul în care se întâmplă ceva. Fel și fel de paranoi din astea. Adică am instinct de conservare și acum o să văd mai departe ce se întâmplă”, a declarat viitoarea mămică pentru Libertatea.

Recomandări Steagul Federației Ruse, arborat pe o instituție publică din centrul municipiului Tulcea, alături de cele ale altor patru state

Asta nu înseamnă că își va schimba complet modul de viață și că se va dedica doar creșterii copilului. Va continua să facă ceea ce îi place, adică actorie, însă declară că va lua o pauză, mai mult impusă decât dorită. „Din toamnă nu o să mai joc pentru că burta o să fie prea mare și nu se mai potrivește cu personajele indiferent cât de bine mă simt. Nu mai merge. Nu am luat până acum în greutate, vreo patru kilograme, ceea ce mi se pare ok, dar nu or să se mai potrivească ce am de jucat și atunci trebuie să fac pauză”, a povestit actrița. Din fericire până atunci va reuși să o mute definitiv pe mama ei la București, astfel că nu va sta departe de public prea mult timp.

„Nu îmi este teamă ca după sarcină să primesc altfel de roluri pentru că arăt foarte bine, mă simt bine, nu vezi că am codițe împletite, mă simt puștoaică de 25 de ani și cred că așa o să fiu și în continuare. Așa cred. În capul meu o să fiu o mamă cool, super aranjată. Nu știu dacă o să-mi iasă, dar o să încerc. Nu o să stau mult în concediu maternal. Nici dacă m-aș fi dorit nu puteam. Am contracte, o să le onorăm. Sunt foarte fericită că se mută mama aici și o să mă ajute, așa că o să pot să fac în continuare ce am de făcut”, a mai completat Ilona Brezoianu pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE