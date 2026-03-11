Lucia a făcut declarații în premieră despre schimbările care au apărut în viața ei după divorțul de Cătălin Crișan. Medicul a făcut sacrificii mari pentru a-și putea crește copiii.

Cătălin Crișan și Lucia Bubulac au fost căsătoriți între anii 1995 – 2009. Cei doi au divorțat în urmă cu 17 ani, iar viața primei soții a cântărețului s-a schimbat complet. Din păcate, aceasta nu a putut continua cariera muzicală, așa cum și-ar fi dorit. Nu puține au fost momentele în care aceasta a urcat pe scenă alături de tatăl copiilor ei, în perioada în care au fost căsătoriți.

„Dacă tu ai grijă de toți și ai grijă și de tine, înseamnă că deja ești pe primul loc. Viața mea arată la fel, am cântat atunci când am simțit nevoia să le transmit ceva celorlalți, pentru că fiecare melodie a fost compusă de mine și a fost rodul unei trăiri, unei emoții, unei tristeți sau bucurii, și atunci îți trebuie timp pentru așa ceva, pe care nu l-am mai avut în ultimii ani. Dar va veni și acel moment, pentru că Dumnezeu îți prioritizează activitățile”, a declarat Lucia Bubulac, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș.

„M-am străduit să fiu și mamă și tată, să fiu și blândă și fermă, dar sintetizând, am fost uimită de puterea pe care am primit-o de undeva. pentru că nu a fost simplu și a trebuit să și muncesc foarte mult. De asta m-am dus să fiu și cadru universitar la facultate, să mai am un serviciu și niște bani. Toate lucrurile acestea mi-au dat o satisfacție foarte mare”, a declarat Lucia Bubulac.