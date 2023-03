Cătălin Măruță l-a invitat pe Soso, câștigătorul primei ediții „Big Brother”, în emisiunea sa de la PRO TV. Sorin Fişteag, pe numele său din buletin, a povestit despre perioada în care apărea la TV, dar și despre noua lui viață din Germania.

În prezent, Soso are 41 de ani și este medic. El s-a mutat în Germania în urmă cu mai mulți ani, mai exact în anul 2011, unde a început o viață nouă de la zero. În anul 2003, el câștiga reality show-ul „Big Brother”.

„În 2011 m-am mutat în Germania și am făcut două specialități între timp: medicină internă și pneumologie. Lucrez într-o clinică destul de mare ca și pneumolog. A fost o experiență plăcută la Big Brother și am avut cele 15 minute de celebritate. Chestia cu celebritatea nu a fost niciodată punctul meu forte. Nu sunt genul pentru așa ceva. Îmi place foarte mult viața privată, să am liniște, anonimitatea e frumoasă”, a spus el la PRO TV.

Soso spune că nu mai este acum recunoscut de oameni pe stradă, mai ales că nu mai arată la fel ca acum 20 de ani. „Mai sunt oameni care se uită lung la mine, dar așa să mă recunoască nu s-a mai întâmplat”.

În ceea ce privește premiul cel mare câștigat în 2003 la „Big Brother”, Soso a dezvăluit că i-a investit într-un apartament și o mașină pentru mama lui. Casa pe care și-a cumpărat-o la momentul respectiv o are și acum. Când a participat la reality show, el era student la Timișoara și a fost nevoit să repete un an, pentru că a lipsit un semestru întreg din cauza emisiunii.

„Cu banii… i-am cheltuit. E o sumă mare, dar nu o sumă care să te facă milionar. Am câștigat 50.000 de dolari. Eram student la Timișoară atunci. Banii i-am cheltuit atunci. Mi-am luat un apartament, o mașină mamei mele. Apartamentul încă îl am. A fost o investiție bună. Practic, banii sunt în apartamentul acela”, a spus el.

Aflat în vizită în România, Soso s-a întâlnit cu Virgil Ianțu și Andreea Raicu. „Pe Andreea o știți bine, dar cine e domnul cu ochelari? Astăzi e un medic foarte important și respectat în Germania. Sunt curios dacă vă amintiți. Eu spun atât… După 20 de ani!”, a scris prezentatorul pe rețelele de socializare.

Cu cei cu care a participat la emisiune, legătura s-a pierdut între timp, mai ales că el s-a mutat din țară. La 29 de ani se muta în Germania definitiv și i-a fost greu, însă avea un avantaj că știa limba destul de bine.

„Știam limba germană de mic, pentru că mă uitam cu frații mei la TV, la nemți. Mi-am perfecționat limba când m-am mutat acolo. Știam formatul de Big Brother de la nemți și mi se părea superinteresant. (…) Legătura cu ceilalți s-a rărit.”

