Așa cum Roxana Ciuhulescu era cunoscută ca vedeta TV cu cele mai lungi picioare, și Laura Stone era, prin anii ʼ90, manechinul român cu cele mai lungi picioare.

Românca plecată să-și facă o carieră de model în Italia a devenit celebră în Cizmă cam în aceeași perioadă ca Ramona Bădescu. A dat însă uitării podiumul imediat ce a primit oferte să joace în seriale și filme și așa i s-au înșirat în CV rolurile din filmele “Anare Anare”, “Tʼamo e tʼamero” și din telenovele italiene: “Lʼincantessimo”, “Vivere” și “Cento vitrine”.

Azi nu mai joacă, dar nu s-a îndepărtat foarte mult de domeniul artistic. A schimbat însă țara în care trăiește.

Laura Stone în foaerul Sălii Palatului, încadrată de soțul său, contele

Philippe Batchinsky (stânga) și promoterul concertistic Stoian Anghel

A lăsat podiumul și actoria pentru organizarea de evenimente

“Mă împart între Elveția și România. În ultimii ani am stat mai mult în Elveția, fiind legată de munca mea, evenimente pe care le organizez acolo. Îmi place ceea ce fac. Cum am ajuns să-mi fac propria firmă de profil? Am crescut în mediul artistic, în plus, am studiat teatru, film și muzică, așa că n-a fost ușor să înlocuiesc scena cu managementul și organizarea de evenimente, concerte, festivaluri, conferințe. Nu aș fi putut trăi departe de scenă, iar liniștea mi-o găsesc la sfârșitul fiecărui eveniment reușit. Aplauzele și mulțumirile publicului mă umplu de energie și să mă fac să continui”, ne spune fosta artistă, căreia i-a fost mentor Ioan Luchian Mihalea și care în Italia a studiat la școala de actorie ce poartă numele lui Franco Zefirelli din Roma (doi ani) și la Institutul Fellini din Torino.

Încearcă să promoveze artiști români

Laura susține că a intrat în rândul nobilimii prin căsătoria cu Philippe Batchinsky, și că, neuitându-și originile, face tot posibilul să promoveze artiști români.

“Eu revin mereu, pentru a participa la evenimente, acasă, la București (ultima oară a fost la concertul sopranei Sarah Brightman – n.r.). Soțul meu e familiarizat cu România, venim împreună. Iubește muzica românească și am fost la multe concerte împreună. Am crescut în România până la 19 ani, în mediul artistic, și mi se pare normal să încerc acum să promovez cât pot artiști români, pentru că nu uit de unde am plecat. Încă sunt mândră că sunt româncă”, susține ea.

