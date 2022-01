La o postare recentă pe pagina oficială de Facebook „Bravo, ai stil”, Raluca Dumitru a fost acuzată de unii dintre fanii emisiunii că a plătit pentru a avea mai multe like-uri și mai mulți urmăritori pe Instagram. Pe respectiva platformă, concurenta are acum peste 130.000 de urmăritori.

Ea a reacționat, a spus că nu e adevărat. „În primul rând vreau să cer scuze comunității mele, urmăritorilor mei activi care mă susțin și sunt alături de mine. Stiu că pun suflet și trăiesc alături de mine tot ceea ce se întâmplă în “Bravo, ai stil! Celebrities”. Prin această informație eronată au fost descalificați, eforturile și susținerea lor nu au fost nici măcar luate în calcul, ceea ce nu este corect.

Vreau să știe că îi remarc, apreciez, stiu și le mulțumesc fiecăruia în parte! Sunt oameni extremi de importanți și un suport real pentru mine! Urmăritorii mei sunt cât se poate de reali și aș vrea să nu se lase descurajați de astfel de zvonuri. Succesul meu li se datorează și lor și sprijinul pe care-l primesc de la comunitatea mea este esențial pentru mine.”, a spus ea.

„Pagina mea este reală, nu am cumpărat niciodată urmăritori și nici like-uri. Acest zvon a pornit de la niste comentarii pe pagina de Instagram “«Bravo, ai stil!» la o poză cu mine la care susținătorii mei comentau frumos la adresa mea. Susținătorii altei concurente au făcut aceste comentarii că am plătit să se vorbească frumos despre mine sau că am făcut eu conturi false. Eu mi-am îndemnat susținătorii să nu jignească alte concurente și dacă își doresc să mă susțină pe mine în această competiție o pot face prin vot, dar și prin comentarii decente”, a mai declarat concurenta pentru Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Am nevoie de voturile celor de acasă ca să pot câștiga”

În același interviu, Raluca Dumitru a fost întrebată ce va face cu premiul emisiunii de la Kanal D dacă îl va câștiga. „Nu m-am gândit încă la acest lucru. Îmi doresc să ajung în finală, ca orice altă concurentă. Dar este o competiție în care publicul decide și sper să fiu susținută. Am nevoie de voturile celor de acasă ca să pot câștiga și abia apoi pot să mă gândesc și ce fac cu marele premiu «Bravo ai stil! Celebrities»”, a încheiat ea.

