După ce a terminat liceul ca șefă de promoție a absolvenților Colegiului Dimitrie Paciurea și a luat Bac-ul cu media 9,50, Eliza Iliescu a fost admisă la facultatea pe care și-o dorea. Fiica Adrianei Iliescu este studentă la Litere și își dorește să fie profesoară de română și engleză. Adriana Iliescu a anunțat că fiica sa merge și la a doua facultate, cu taxă, la Științe Umane.

Fosta profesoară are numai cuvinte de laudă la adresa fiicei sale și spune că notele acesteia la facultate sunt foarte bune. Eliza Iliescu a început sesiunea și a învățat extrem de mult pentru examene, iar mama ei are grijă ca tânăra să fie răsfățată în această perioadă. De cele mai multe ori, Eliza vine și îi cere sfaturi mamei sale și discută absolut orice cu ea.

„Eliza este la examen acum. Sunt foarte mulțumită de ea. Vineri a avut de predat și un referat și tot așa. Suntem sănătoase amândouă, ne înțelegem de minune, avem cărți în casă. Îmi cere sfaturi, dar cred că nu prea mai are nevoie de ele, pentru că este mare, ea este la facultate acum, nu mai este la liceu. Atunci când are nevoie de mine discutăm pe diverse teme și o ajut cum pot eu mai bine.

Are note doar de 9 și 10 la facultate. Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune, limba română nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă. Astazi a mai avut un examen la facultate, așa că de dimineață m-am trezit și i-am pregătit o prăjitură. Și ea gătește în casă, sunt tare mândră de ea. Eu nu știu să pregătesc spaghete bolognese și le face Eliza”, a declarat pentru Click! Adriana Iliescu.

Adriana Iliescu a reușit să intre în cartea recordurilor în anul 2005, după ce a devenit mamă la vârsta de 68 de ani și opt luni prin inseminare artificilă. Ea a fost profesor universitar de literatură, dar în același timp a scris mai multe cărți ce conțin povești pentru copii.

„Am trăit din pensia mea de profesor, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor“

Ajutorul cel mai important pe care îl primește Eliza e chiar din partea mamei sale. Adriana Iliescu îi plătește chiar și taxiul fiicei sale pentru a ajunge la timp la orele de la cele două facultăți. „E la două facultăți, se descurcă foarte bine, și-a mai mutat niște ore de la o grupă la alta, pentru că s-a putut, le-a cerut voie profesorilor.

Mai ia taxiul de la o facultate la alta, pentru că nu sunt scumpe, cam 12 lei și ne bucurăm de o toamnă frumoasă”, a declarat Adriana Iliescu. În ceea ce privește situația lor financiară, mai ales că a doua facultate a tinerei e cu taxă, Adriana spune că se descurcă cu banii. „Am făcut un calcul și putem face asta. Poate vom lua și un credit, vom vedea! Ar fi vorba despre circa 4.000 de lei anual, o sumă pe care cred că o vom putea acoperi din pensia mea, repet! Știm amândouă că nu va fi simplu. Dar cred cu tărie că va reuși să le facă față!”, a spus ea.

Și a continuat: „Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic”.

