În cadrul unei ediții a emisiunii de la Antena 1, Alina Pușcău a spus că Raluca Bădulescu este ipocrită, iar aceasta i-a dat imediat replica. Dacă în timpul emisiunii între cele două au existat schimburi de replici acide, lucrurile stau altfel în prezent. Raluca Bădulescu și Alina Pușcău s-au filmat de curând împreună și totul a fost făcut public.

Alina Pușcău: „De când ai intrat în Asia Express, m-ai votat (n.r. râde)”.

Raluca Bădulescu: „Sinceră să fiu, a fost treaba cu cumetriile. A fost treaba cu cumetriile”.

Alina Pușcău: „Te iubesc”.

Raluca Bădulescu: „Și eu te iubesc. Acum noi avem cea mai tare prietenie din lume asta, dar oricum și înainte aveam cea mai tare cumetrie”, a fost dialogul dintre cele două.

În ediția difuzată pe 10 septembrie 2025, Asia Express, Alina Pușcău și Cristina Postu au fost foarte deranjate de faptul că Raluca Bădulescu le-a nominalizat în cursa pentru ultima șansă.

Astfel că modelul a spus că Raluca este ipocrită. După ce a auzit ce a spus Alina Pușcău despre ea, Raluca Bădulescu a declarat că ea consideră că modelul nu înțelege exact ce înseamnă acest cuvânt.

„Multă lume care a fost în competiția asta este ipocrită (…) Eu i-am întrebat pe câțiva dintre ei dacă s-au supărat dacă i-am nominalizat, asta e acum, te-am nominalizat, mi-am luat fapta. Cum aș putea să fiu ipocrită? Tocmai asta.

Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are exact proprietatea termenului. Ipocrizie e cu totul altceva și cred că acum asta e. De-a lungul concursului, cred că voi avea surprize să văd că au zis la testimoniale că nu știu”, a declarat Raluca Bădulescu, la Un Show Păcătos.







