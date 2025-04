În urmă cu ceva timp, Edan a luat decizia de a se muta în casa tatălui său și să locuiască împreună cu acesta și cu soția lui, Maria. Vica Blochina a suferit enorm când a auzit că fiul ei vrea să se mute cu Victor Pițurcă, însă a acceptat situația.

Acum, după ce a studiat numerologia, Vica Blochina recunoaște că are o relație mult mai bună cu băiatul ei, care are 17 ani. „În momentul în care am început să învăț cifre, am știut exact unde am greșit, unde am călcat strâmb. Și relația mea cu copilul este mai bună decât a fost înainte, este ceva ce pur și simplu am înțeles ce sunt, el ce este.

Relaționarea pentru noi este excelentă. Îl înțeleg pe el ca cifră. Eu știu acum exact ce nu îi place. Avem o relație foarte apropiată, suntem foarte buni prieteni. Unde am greșit a fost că l-am controlat prea mult.”, a declarat Vica Blochina pentru WOWbiz.

În același interviu, Vica Blochina, care a fost amanta lui Victor Pițurcă timp de 16 ani, a făcut public un detaliu neașteptat despre viața ei personală. Deși nu a spus exact cine este bărbatul lângă care și-a găsit liniștea, a recunoscut că este într-o relație.

„Nu sunt singură. Nu îmi place să fiu singură, fug tot timpul de singurătate. Dar, este un subiect despre care eu nu discut, pentru că tot ce e pe social media e o minciună. Oamenii care sunt cu adevărat fericiți nu trebuie să arate lumii. Și vrei să îți spun ceva? Secretul păstrat este binecuvântat. Iubirea, fericirea și banii necesită liniște”, a mai dezvăluit Vica Blochina.

Vica Blochina, în depresie după ce fiul ei s-a mutat

Vica Blochina a mărturisit că a traversat un coșmar emoțional din momentul în care Edan a decis să se mute la tatăl lui. Crescându-l singură și investind multă dragoste și efort în educația sa, Vica Blochina a simțit că pământul îi fuge de sub picioare atunci când fiul ei a decis să se mute.

A recunoscut că a trecut prin momente de depresie cruntă, dar că a găsit sprijin și alinare în credința sa și în comunitatea bisericii. Cu toate acestea, Vica a ajuns să înțeleagă că decizia lui Edan de a locui cu tatăl său a fost una înțeleaptă și benefică pentru el. Acceptând că fiul ei are nevoie de tatăl său în această etapă a vieții sale, Vica s-a împăcat cu ideea că Edan nu va mai locui cu ea.

„Edan a fost totul pentru mine, iar momentul în care s-a mutat la tatăl lui a fost pentru mine o nenorocire. A fost cea mai urâtă perioadă din viața mea. În viața mea nu am crezut că există depresie. Efectiv am clacat, mi-a fost foarte greu. Am plecat o lună în Thailanda, m-am îngrășat 15 kilograme. Nu aveam ce să fac, mă certam cu toată lumea, îmi venea să îmi fac ceva rău, mă răzbunam pe mine. Am trecut prin niște etape foarte urâte și foarte grele. Asta s-a întâmplat timp de un an. Au fost momente când îmi doream să nu mai trăiesc.

Toate gândurile negative m-au copleșit. Am eșuat ca mamă, nu mai suportam pe nimeni lângă mine să am o relație, nu pot să fac nimic cu viața mea, sunt plină de datorii. Tot ce am construit, eu am pierdut. (…) Îmi e greu să vorbesc, că îmi vine să plâng. La psiholog nu m-am dus, alcool nu beau, dar m-am dus foarte mult la biserică. Îl sunam zilnic pe părinte. Dumnezeu m-a ajutat să trec peste durerea asta. Cred că a fost o perioadă karmică în viața mea”, a mărturisit Vica Blochina, la „Online Story”.

