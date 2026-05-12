„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, cu privire la cazul prematurului de 24 săptămâni, pentru care s-au utilizat toate resursele umane și materiale pe parcursul internării, vă informăm că INSMC „Alessandrescu-Rusescu” a efectuat ancheta internă a cazului conform procedurilor. Totodată, precizăm că Institutul colaborează cu organele abilitate și pune la dispoziția acestora toate informațiile și documentele deținute, în vederea desfășurării investigațiilor în condiții de legalitate și transparență”, se arată în comunicatul transmis de Maternitatea Polizu.

Investigația internă, desfășurată conform procedurilor, face parte din eforturile instituției de a asigura transparență. „Având în vedere faptul că acestea sunt în desfășurare, iar procedurile specifice impun respectarea confidențialității, la acest moment nu pot fi oferite informații suplimentare. INSMC își reafirmă angajamentul pentru respectarea legii și va comunica toate informațiile care pot fi făcute publice, în conformitate cu dispozițiile legale”, au transmis reprezentanții Maternității Polizu din București.

Adrian Cuculis, avocatul familiei, reclamă deficiențe majore în gestionarea actului medical. „Un nou caz șocant se desfășoară zilele acestea în Maternitatea Polizu. După dosarul abatorului de copii, unde protagonist a fost medicul Robe, trimis în judecată pentru tentativă la omor calificat, de data aceasta părinții unui copil îi acuză pe medici de omor calificat prin cruzimi, lăsându-le bebelușul să putrezească în timp ce era în viață”, a spus Adrian Cuculis.

Bebelușul s-a născut prematur în ianuarie 2026, la șase luni și o săptămână. Starea sa s-ar fi degradat grav în spital. Familia susține că micuțul ar fi contractat și o infecție nosocomială în timpul spitalizării. Mai multe poze care surprind ultimele zile de suferință ale nou-născutului, descrise de părinți ca fiind de-a dreptul șocante, au fost atașate plângerilor înaintate autorităților. Bebelușul a murit pe 17 martie.

Un medic de la Maternitatea Polizu a fost amendat după ce inspectorii Direcției de Sănătate Publică București au finalizat controalele efectuate. DSP a anunțat că a fost sesizat și Colegiul Medicilor din România pentru posibile suspiciuni de malpraxis.