În urmă cu aproximativ 15 ani, Mihaela Rădulescu s-a mutat la Monaco împreună cu fiul ei. A dorit să îi ofere băiatului o viață liniștită, o educație aleasă, departe de mondenitățile din țară. Recent s-a aflat că Ayan Schwartzenberg de doi ani este plecat de acasă, din Monaco, locuiește în America.

Fiul Mihaelei Rădulescu face liceul acolo, e cazat într-un campus universitar. Chiar dacă e departe de mama lui, băiatul o sună zilnic pe vedetă, au o relație bună.

„Vorbim zilnic, despre tot. Nu de control, ci de drag, de dor, de povești de peste zi, ale lui sau ale mele. Așa am făcut mereu și nu cred că o să ne oprim prea curând. Se schimbă doar conversația, de la an la an. Și ador orice subiect cu el”, a declarat ea.

Întrebată despre educația financiară a lui Ayan, ținând cont că tatăl lui e om de afaceri, Mihaela Rădulescu a declarat că și ea și fostul soț au încercat să ofere fiului informații în toate domeniile. „De aproape doi ani studiază în US, la dorința lui exclusivă. M-am obișnuit greu cu ideea plecării lui de-acasă atât de devreme, dar pare că știe exact ce vrea și l-am lăsat să-și facă propriile alegeri. E tot ce am visat pentru el și probabil mult mai mult de-atât.

Evident că și educația financiară a fost la fel de serios abordată în familia noastră, mai ales de tatăl lui, e un capitol la care e mult mai înțelept și realist decât mine. I-am pus amândoi în suflet și în minte tot ce are nevoie ca să meargă pe drumul lui, cu bagajul bine făcut”, a mai spus vedeta pentru viva.ro.

„Cred foarte mult în sistemul de învățământ american”

Mihaela Rădulescu e mândră de reușitele fiului ei, într-un alt interviu pe YouTube, vedeta a recunoscut că și-a dorit ca fiul ei să studieze în America. „Cred foarte mult în sistemul de învăţământ american, cel universitar, chiar am fost fanul acestui sistem de învăţământ şi ştiam dintotdeauna că, dacă vrei să-ţi îndrumi copilul spre o universitate de genul ăsta, trebuie să începi să-l pregăteşti din grădiniţă.

Asta înseamnă că trebuie să te gândeşti şi la cantitatea de sporturi şi genul de sporturi pe care le face, trebuie să te gândeşti la instrumente muzicale – măcar să fie familiar cu ele, trebuie să te gândeşti la o cultură generală satisfăcătoare şi la o activitate socială, la rezultatele şcolare – pentru că toate astea ajung, la un moment dat, într-un dosar de aplicaţie la facultate.

Dacă nu aveam grija asta din urmă să adun acolo nişte lucruri, nişte situaţii, acum nu avea nicio şansă la o şcoală din America, pentru că acolo aşa funcţionează lucrurile”, a povestit Mihaela Rădulescu.

De-a lungul anilor, Ayan chiar a făcut pian şi chitară, a făcut şi tenis, înot, baschet, volei, navigaţie, călărie, scufundări, fotbal american, hochei pe gheaţă, patinaj, sporturi de contact, schi, snowboard, wakeboard.

