Hi-Q a fost un grup pop românesc, fondat în 1996 în Brașov. Trupa a activat timp de 18 ani și a fost compusă din Dana Nălbaru, Mihai Sturzu și Florin Grozea. După destrămare, cei trei au luat-o pe drumuri diferite. Mihai Sturzu a acordat un interviu pentru viva.ro în care a declarat cât de dor îi e de vremurile acelea când urca săptămânal pe scenă, la concerte. Acum urcă zilnic în avion, e pilot.

„Îmi este super dor de muzică, de concerte, de atmosfera din trupă. Totuși, nu cred că ne vom reuni vreodată. Pentru noi, Hi-Q era principala activitate, eram implicați trup și suflet în ceea ce făceam. Astăzi, lucrul acesta nu mai este posibil și probabil că nu ne-ar mai ieși la fel. Dar, știi cum e… never say never!”, a declarat el.

Referitor la relația pe care o are acum cu foștii colegi de trupă, Mihai Sturzu a avut numai cuvinte bune. „Păstrez legătura cu Dana, iar cu Florin, evident că vorbesc des. Suntem prieteni încă din grădiniță.”, a declarat el pentru aceeași sursă.

Întrebat cum a reușit să facă față succesului cunoscut în adolescență, Mihai Sturzu a declarat că familia și prietenii lui au contribuit mult la dezvoltarea lui pe toate planurile. A fost mereu o persoană echilibrată, cu picioarele pe pământ.

„Nu e ușor să devii super celebru la 19 ani. Îmi aduc aminte, în condițiile de atunci, e drept, în care existau doar trei televiziuni naționale, noi am avut vârful de audiență 51% share și mereu peste 30% rating. Practic, într-o săptămână, am ajuns de la niște puști din Brașov la super vedete în toată țara.

Marele nostru noroc să rămânem întregi la cap a fost reprezentat de familiile și prietenii noștri din Brașov. Pentru mine, recunosc, acestea au fost ancorele care m-au ținut cu picioarele pe pământ. Și, în plus, relația foarte bună, de respect, pe care o aveam între noi, în trupă. Eram niște tocilari, de fapt. Nu fumam, nu ne îmbătam, nu ne drogam. Nimic. Chiar plictisitori.”, a mai povestit el pentru revista VIVA!.

