Alex, băiatul Ralucăi Bădulescu, are 19 ani și nu mai locuiește cu familia. Cu toate acestea, el are o relație foarte bună cu mama lui, dar și cu tatăl lui, Vali Pungă, care locuiește în Spania, dar și cu tatăl vitreg, cu Florin. „Are iubită. El stă singur. S-a mutat. Nu mai stă cu noi. Bine, el oricum a fost mai mult cu bunicii. Nu pot decât să le mulțumesc părinților mei pentru asta. Trebuie să recunosc că noi am fost părinți de weekend. Suntem părinți de weekend. Tocmai de aceea el ne și spune: Raluca, Florin, Vali. Alex nu îmi spune mamă”, a mai povestit Raluca Bădulescu despre fiul ei.

Vedeta a recunoscut că nu e deranjată că băiatul nu îi spune „mamă”. Au o relație frumoasă de prietenie cu care se mândrește.

„Nici nu aș fi vrut să-mi zică altfel, mai ales acum. Suntem cei mai buni prieteni. Eu învăț de la el. Suntem în etapa în care eu sunt cea care învăț de la el. Știe foarte multe chestii despre muzică, modă, chestii, vocabular. Eu cred că trebuie să ține pasul cu tineretul nu să îi zic că știu eu mai bine, că îl învăț eu. În anumite chestiuni pot să-l consiliez dacă vine să mă întrebe, dar să știți că eu îl întreb pe el, pentru că aș vrea să fiu informată cu tot ceea ce se întâmplă acum”, a mai adăugat Raluca Bădulescu.

Având în vedere relația strânsă pe care o are cu băiatul, Raluca Bădulescu se gândește des la viitorul lui Alex. Vrea neapărat să cumpere o proprietate în Dubai, un apartament, care i-ar putea asigura o sursă sigură de venit acestuia.

Cât timp ei nu stau acolo, îl pot închiria. „Pentru noi toți dorim un viitor mai bun și dacă suntem încă tineri, vrem să profităm de ofertele spectaculoase pe care le oferă Dubaiul. Aș vrea să achiziționez o proprietate, proprietate care poate fi închiriată în momentele în care noi nu vom fi acolo. Este superb Dubaiul, iar proprietățile de acolo sunt absolut superbe. Ia gândește-te cum e să te trezești dimineața și să te gândești ce faci săptămâna viitoare și să spui că poți să mergi la tine acasă, în Dubai. Cum sună? Sunt câteva ore de zbor până acolo, așa că nu te reține nimic. (…)

La drept vorbind, dacă te urci în mașină și vrei să te duci la munte, faci mai multe ore, ca să nu mai zic dacă prinzi și trafic. De ce să nu investim când avem o oportunitate, mai ales că e vorba și de viitorul copilului? Îi lasă mama lui ceva, dar se bucură și mama lui între timp. Cred că o să fie oarece bătaie. Deja cred că o să ne organizăm pe săptămâni. Însă el având școală, noi avem mai mult liber decât el”, a mai declarat Raluca Bădulescu pentru ego.ro.

Și Cătălin Botezatu și-a cumpărat apartament în Dubai, la etajul 54. Proprietatea valorează peste 300.000 de euro.

