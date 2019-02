„El m-a motivat. Văzându-l pe el, am zis că nu am nicio scuză. Mă consider norocoasă și din acest punct de vedere, cu fitness-ul. Alex mă motivează foarte mult. Deci, îți mulțumesc, Alex Velea!”, a declarat Antonia pentru revista VIVA!

„Nu a trebuit să îi impun, s-a adaptat din mers. Ea e un pic mai norocoasă decât mine, are un metabolism care are arderile mai intense. Ea poate să mănânce dulciuri fără să se îngrașe, iar la mine nu e posibil. Antonia e sportivă, e partenera mea de antrenament”, a adăugat și Alex Velea.

Alex Velea formează un cuplu cu Antonia de mai mulți ani. Din povestea lor de iubire s-au născut doi băieți: Dominic și Akim. Antonia mai are o fiică, Maya, din mariajul cu Vincenzo Castellano.

