Cum se menține actorul Dorel Vișan în formă la 86 de ani. „În fiecare primăvară și vară fac așa ceva în fiecare dimineață”

„În fiecare an fac câte o cură de castravete verde. Îl mănânc pe burta goală, înainte de micul dejun, în mai multe variante. Fie cu puțină sare, fie cu sare și ceva ulei de măsline peste. Se poate și cu o variantă mai pișcătoare, după gustul fiecăruia”, a declarat Dorel Vișan pentru Cancan.

„Eu am propriile sere, lângă Cluj, acolo unde de câțiva ani buni îmi plantez propria recoltă. Acolo am și roșii, și castraveți verzi. Se pot mânca unul sau mai mulți pe zi, după puterile fiecăruia”, a mărturisit îndrăgitul actor clujean.

De asemenea, actorul susține că dietele constante cu castravete verde ajută organismul să lupte mai bine contra grăsimilor.

„În fiecare primăvară și vară fac așa ceva în fiecare dimineață și vă asigur că rezultatele sunt bune. Mă ajută să nu îmbătrânesc poate la fel de repede, deși pe la noi, prin Ardeal, străbunii mei nu vorbeau despre bătrânețe. Ei preferau să spună că crești în vârstă, că devii mai înțelept. Lumea modernă a fost însă de altă părere și a ales altceva!”, mai spune Dorel Vișan.

Recomandări Trebuia să monitorizeze cazurile de abuz din Ilfov și în același timp lucra și într-un azil al groazei. „Orice salariat are dreptul de a munci la diferiți angajatori”

De trei ani, actorul Dorel Vișan se ocupă de propria seră, aflată la aproape 30 de kilometri de Cluj, orașul său de suflet. Acolo cultivă în fiecare an roșii, castraveți verzi, ardei grași, dar și spanac și ceapă.

„Anul acesta am folosit ca sămânță pentru roșii ceva mai aparte. Mi-a ieșit o producție mică, dar cu rezultate foarte gustoase. În sensul că roșiile din acest an au fost mari, unele cântărind și aproape un kilogram. Așa că nu am dăruit cu găletușa amicilor apropiați rezultatele muncii mele, ci cu bucata. Am oferit una sau două roșii, mari, ca lumea să vadă că mai există cu adevărat legume așa cum mâncau odinioară și părinții, și bunicii noștri”, a precizat Dorel Vișan.

