Cum se menține Alexandra Dinu în formă. Jurata de la „Românii au talent” a dezvăluit secretul ei

„Am avut noroc să am un metabolism extraordinar. Întotdeauna am mâncat ca să trăiesc și nu am trăit ca să mănânc. Îmi place și să mănânc, nu spun nu.

Am însă momente în care mi-e poftă de ciocolată, însă apoi urmează o perioadă în care nu mai mănânc nimic dulce.

Cred că echilibrul este lucrul cel mai important atunci când vorbim despre viață sănătoasă. La fiecare câteva luni fac însă și o perioadă de detox.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Așa cum avem nevoie de odihnă și de relaxare și organismul trebuie curățat, infiderent cât de bine și de corect mâncăm”, a mărturisit Alexandra Dinu, potrivit okmagazine.ro.

Citeşte şi:

REPORTAJ. Cum și-a pierdut o femeie singurul venit lunar, de 142 de lei, după campania Ralucăi Turcan de verificare a ajutoarelor sociale. „Să nu avem probleme la controale”

Primul caz de infectare cu COVID al unui elev, după reluarea cursurilor, la o școală din București. Ce spune directoarea

De ce s-a supărat Patriarhia pe o expoziție dintr-un mall din București și ce răspund organizatorii evenimentului: „Cei care se simt jigniți nu au simțul umorului”

PARTENERI - GSP.RO Cântecul care a înfuriat-o pe Elena Ceaușescu. „Nicule, tu vezi ce zice ăsta?!” Ce a pățit atunci un celebru artist

Playtech.ro Cătălin Măruță, reacție halucinantă despre Andra! Cum a putut s-o JIGNEASCĂ!

HOROSCOP Horoscop 11 februarie 2021. Balanțele trec printr-o etapă revoluționară în sfera lor sentimentală

Știrileprotv.ro O femeie gravidă a mers să se vaccineze anti-Covid. Surpriză după ce a născut. Ce au descoperit medicii la copilul ei

Telekomsport Halucinant! O mare campioană în sport, în filme pentru adulţi. Motivul pentru care se dezbracă după anii glorioşi