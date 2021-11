Pe 29 noiembrie, Cornelia Rednic împlinește 46 de ani. În ultimii ani a trecut printr-o transformare majoră. Artista a slăbit peste 30 de kilograme, s-a tuns scurt și și-a schimbat stilul vestimentar. Radiază de fericire și este foarte încântată atunci când cineva o complimentează pentru felul în care arată.

„Foarte multă lume îmi zice că arăt bine. Îmi place, îmi cade bine când îmi spun oamenii că sunt frumoasă, că am o energie bună, că se simt bine în jurul meu. Am ales să dau la o parte orice fel de gând negativ.

Viața îți oferă tot felul de situații. Am ales să răspund cu bine la absolut orice situație, să fiu așa cum mi-aș dori ca toți ceilalți să fie cu mine”, spune Cornelia Rednic, pentru FANATIK.

Soția lui Lupu Rednic nu urmează o dietă anume în acest moment, ci alege să mănânce mai puțin. Artista neagă acum toate zvonurile conform cărora ar fi ajuns la spital din cauza dietei.

„Aș vrea eu (n.r. – să țină reguli la mâncare). Eu am predispoziție spre îngrășare. Mi-aș dori să nu se mai audă că am slăbit și am ajuns în spital. Niciodată nu am ajuns în spital. Da, am făcut o foame prin 1998, atunci mi s-a slăbit puțin organismul. (…) Nu mănânc foarte mult. Tot eu trebuie să mă autoeduc. Eu sunt o gurmandă. Pentru mine este o plăcere tot ce e legat de mâncare. Fac mâncare cu o bucurie și cu un drag de nu se poate”, declară Cornelia Rednic pentru sursa mai sus menționată.

Cornelia Rednic nu iese niciodată nearanjată din casă

Cântăreața de muzică populară recunoaște că nu iese niciodată nearanjată din casă. Corneliei Rednic îi place să se îmbrace frumos, să se machieze și nu-i înțelege pe cei care critică femeile aranjate.

„Îmi place foarte mult să mă îmbrac frumos. Am niște rochii foarte frumoase. M-am tuns și, de atunci, toată lumea îmi spune că arăt foarte bine. Nu ies niciodată din casă nearanjată. Îmi place să fiu aranjată. Știi că e chestia asta cu no make-up, no filter, nu înțeleg de ce ar vrea cineva să vadă vreo doamnă nemachiată. Care este câștigul? Da, avem cearcăne uneori, avem pungi sub ochi, poate am muncit mult. Avem dreptul să avem zile în care să arătăm rău. Asta nu înseamnă că eu, dacă în ziua aia ies până la piață sau să iau pâine, nu trebuie să mă aranjez. Eu mă aranjez pentru oamenii care mă văd, merită respectul ăsta din partea mea. Nu am make-up artist, eu singură mă machiez”, spune Cornelia Rednic.

Soția lui Lupu Rednic își dorește să înceapă să facă din nou sport. Cornelia Rednic mărturisește că nu apelează la tratamentele de remodelare corporală și că înainte alerga 6-7 kilometri.

„Niciun tratament corporal nu fac. În ultima perioadă recunosc că nu mai fac sport. Poate că am devenit un pic mai leneșă. Eu alergam foarte mult. Am făcut și sport de sală foarte mulți ani. Mie îmi place aerul liber, libertatea. Alergam 6-7 kilometri. Făceam mișcare. Recunosc că în ultima perioadă am lăsat-o un pic moale, dar trebuie să reiau”, a spus artista pentru FANATIK.

