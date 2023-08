„Merg pe jos, merg cu bicicleta, merg la bazin. Când am avut o scenă în care intram în piscina mea, a lui Bebe Măcelaru. Și m-au întrebat de la producție, aproape speriați, dacă știu să înot. Păi, ce e aia? Nu am decât 75 de ani, nu am 90 și!”, a declarat George Mihăiță pentru Cancan.

Întrebt dacă nepotul lui știe lucruri despre „Tătuțu”, personajul principal din serial, George Mihăiță a răspuns sincer:

„Da, un nepoțel, ca să spun așa, din partea fiului cel mare, e în clasa a II-a, se bucură, aude în dreapta și în stânga.

Dar important e să se bucure și familia. Și se bucură familia mea, dar cel mai important pentru mine, ca actor, este să se bucure telespectatorii.

Asta e bucuria oricărui actor, să ajungi să pătrunzi în sufletul spectatorului sau telespectatorului cu ceea ce faci”, a mai adăugat actorul.

Ce i s-a întâmplat lui George Mihăiță pe stradă, după ce a jucat în serialul Clanul

George Mihăiță este directorul Teatrului de Comedie din București, iar recent a fost gazda unui eveniment special care marchează 62 de ani de la înființare.

„62 de ani din 75 ai mei… În fiecare an, cum sărbătorim noi Teatrul de Comedie, ca pe cineva care este viu! Şi dacă ne gândim la domnul Beligan, îl sărbătorim şi pe dumnealui”, a declarat recent actorul pentru Click!

Actorul a povestit că de multe ori îl opresc oamenii pe stradă pentru a face poze cu el. „Sunt sănătos. Da, da, mă opreşte lumea pe stradă. A prins foarte, foarte bine serialul și rolul meu, la fel. Sunt într-o echipă fantastică! Vorbesc de toată echipa. De la vlădică la opincă, cum se spune. O întâlnire pe care sunt fericit că am avut-o”.

