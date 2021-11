„Fac crossfit, antrenamente funcționale care îmbină elemente de haltere, gimnastică, sunt niște antrenamente complexe și dificile. Le-am descoperit în urmă cu vreo 3-4 ani și din momentul acela nu m-am mai întors către antrenamentele obișnuite pentru că acestea îmi plac foarte mult. Lucrez cu o antrenoare care îmi este și o prietenă foarte bună.

Am făcut o mică pauză, în 2018, mai mult de jumătate de an, când mi-am pus implanturi mamare și atunci a trebuit să fiu sigură că pot relua antrenamentele la nivelul acela de intensitate. Am cinci antrenamente de genul acesta pe săptămână.

Acum, de când sun la „Bravo, ai stil! Celebrities” încerc să ajung la sală de 3 ori pe săptămână, și când nu reușeșsc să ajung la sală fac niște antrenamente funcționale acasă”, a declarat Adina Halas pentru EVZ.

„Îmi mai plac foarte mult orele de indoor cycling, nu sunt adepta antrenamentelor de cardio lungi pentru că, din ceea ce am văzut, arată mult mai bine persoanele care îmbină cardio cu antrenamentele cu greutăți. Pielea se așază foarte frumos pe o mască musculară dezvoltată armonios.

Nu fac sport neapărat pentru fizic, ci în primul rând pentru psihic. Starea de bine pe care o am după antrenament mă ajută să îmi duc la îndeplinire toate sarcinile”, a mai declarat Adina pentru sursa citată.

