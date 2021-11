Cine e Adina Halas, noua concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Are 41 de ani

Personalitate media, fost prezentator TV al unor emisiuni care au adus-o rapid în atenția publicului, Adina Halas s-a remarcat și ca producător video și influencer. Pasionată de modă, stil și lifestyle, militând pentru un stil de viață sănătos, aceasta intră hotărâtă în competiția „Bravo, ai stil! Celebrities” cu gândul de a câștiga marele premiu și titlul de cea mai stilată celebritate din România.

„Acest proiect îmbină mai multe lucruri care îmi sunt dragi, este un proiect frumos și glam, se vorbește despre modă și am în jurul meu oameni haioși și fete frumoase. Așa că mi se pare cel mai potrivit loc pentru mine, în momentul acesta.

Consider participarea mea la o joacă frumoasă, dar sunt conștientă de faptul că este o competiție. Am rigurozitatea specifică Capricornului, sunt competitivă și foarte atentă la toate mișcările pe care le implică un concurs, dar de data aceasta să spunem că predomină ideea de show și de TV. Îmi doresc să câștig, cine nu își dorește să câștige o competiție? Eu cred că am toate atuurile necesare, dorința și energia de a mă afla aici și cred că pot să demonstrez. Până la urmă, publicul este cel care alege și voi vedea pe parcurs ce se va întâmpla”, a declarat Adina Halas, noua concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Călătoria stilistică a concurentelor de la „Bravo, ai stil! Celebrities” continuă în fiecare săptămână, de miercuri până vineri, de la 22:30, și în fiecare sâmbătă, de la 22:00, la Kanal D.

Sensy, primele declarații după eliminarea de la „Bravo, ai stil”

Pe rețelele de socializare, Sensy a făcut și câteva declarații despre emisiune, după eliminare. „În seara aceasta am părăsit competiția «Bravo ai stil» cu zâmbetul pe buze pentru că da, s-a terminat, pentru că da, a fost o experiență interesantă, poate nu la fel de frumoasă pe cât mi-aș fi dorit, dar am învățat mai devreme sau mai târziu că prin orice situație prin care trec să iau tot ce este mai bun.

Trebuie să vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea voastră, pentru că doar datorită vouă am reușit să rezist atât de mult în această competiție. Am învățat să mă bazez doar pe mine și pe instinctele mele, am învățat că da, există oameni care te apreciază, te ajută și te susțin fără să îți ceară nimic în schimb și da, am învățat că există și oameni care atunci când dai de greu nu-ți mai răspund la telefon. Viața este atât de frumoasă și îmi pare atât de rău că m-am lăsat afectată o perioadă bună de timp, viața este plină de lecții care ne ajută să devenim și mai buni și da, «Bravo ai stil» pentru mine a fost o lecție importantă.”, a transmis aceasta în seara de 30 octombrie.

