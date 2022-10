Lili Sandu pare a fi neschimbată de la debutul în televiziune și până acum. Vedeta a dezvăluit cum se menține tânără și recunoaște că o ajută și gena.

„Răspunsul poate părea simplu, dar nu e deloc așa: mă simt foarte bine în pielea mea, simt că sunt într-un punct bun al vieții mele. Iubesc, am un copil superb, muncesc ceea ce îmi place, îmi fac timp și pentru mine și pasiunile mele, mănânc ceea ce consider că-mi face bine… deci mă mențin tânără pentru că vreau. Eh, și ar mai fi și gena, trebuie să recunosc (zâmbește)”, a declarat Lili Sandu pentru ego.ro.

Pentru a avea o siluetă trasă prin inel, vedeta de la PRO TV merge des la sală și mănâncă sănătos. Lili Sandu a renunțat la carne în urmă cu 14 ani, atunci când a urmat un regim vegan.

„Am renunțat la a mai consuma carne în urmă cu aproape 14 ani când am și urmat un regim strict vegan. În timp am învățat exact care sunt nutrienții care îmi fac bine și am reușit să îmi echilibrez regimul alimentar în așa fel încât să mănânc sănătos, dar să mai am și eu „scăpări”, în general la dulciuri. Iubesc să fac sport și oricând am timp, nu ratez să ajung la sală sau să ies în parc să alerg”, a declarat prezentatoarea.

Lili Sandu nu a avut niciodată probleme cu greutatea, dar a avut întotdeauna grijă de corpul ei. După ce l-a născut pe TJ, prezentatoarea de la „Vorbește lumea” și-a recăpătat rapid silueta.

„Nu am avut prea mari probleme cu greutatea deoarece mereu am avut grijă de mine și de corpul meu. Nu doar pentru cum arătam, ci pentru că îmi doream să fiu sănătoasă. Evident, am avut și eu creșteri în greutate când am rămas însărcinată și după naștere. Dar am revenit atunci când am fost pregătită la modul de viață de dinainte, renunțând la „excesele culinare” din timpul sarcinii și iată că în prezent sunt bine, dar mai ales împăcată cu mine”, a spus Lili pentru sursa mai sus menționată.

