A venit vara, iar multe femei își doresc să treacă cu brio proba costumului de baie. Luana Ibacka a împărtășit secretul siluetei sale cu cele care o urmăresc pe rețelele de socializare. La cei 55 de ani, fosta soție a lui Cabral arată spectaculos și toată lumea o admiră.

Într-o postare pe Facebook, fosta parteneră a prezentatorului de la PRO TV a spus care este amestecul pe care îl consumă pentru a scăpa de grăsime abdominală.

„Rețetă pentru topit burta. Ingrediente:

125 grame de hrean ras

trei lămâi fără coajă și sâmburi

trei linguri de miere

Amestecați hreanul cu lămâia și puneți-le în blender să se mărunțească foarte bine. La sfârșit, adăugați mierea și mai amestecați puțin. Ha ha! Se consumă între exercițiile pentru abdomen”, a scris Luana Ibacka pe rețelele de socializare.

Luana și Cabral Ibacka au divorțat în urmă cu 16 ani, iar cei doi au împreună o fată pe nume Inoke, care acum are 19 ani. Prezentatorul de la PRO TV mărturisea în urmă cu ceva timp că nu mai are o relație atât de bună cu fiica lui cea mare. În schimb, Luana Ibacka are o relație extrem de frumoasă cu Inoke și de multe ori aleg să călătorească împreună.

