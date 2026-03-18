Cum se menține Ozana Barabancea în formă după ce a slăbit 37 de kilograme. „Am învățat să evit pe cât posibil”

În prezent, Ozana Barabancea vorbește deschis despre modul în care reușește să se mențină și despre principiile care îi ghidează dieta

„Mă mențin bine, pentru că văd cât de frumoase sunt și nu vreau să pierd treaba asta. Încă îmi pasă, mă simt mult mai bine. Sunt dezinflamată, masa musculară este la locul ei, am început să fac și sport, sunt încântată de această victorie”, spune aceasta.

„Mi-aș dori ca toți românii să slăbească, toți românii să fie frumoși, să-și aleagă alimentele atent, să se uită pe etichete, să vadă dacă merită sau nu să bage în coșul de cumpărături. Deci este și o educație, sper eu.”, a mai spus vedeta.

De asemenea, de mai mult timp, Ozana Barabancea a renunțat la carbohidrați și la produsele procesate, iar rezultatul este spectaculos.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Consider că este mult mai ușoară. Pește eventual sau fructe de mare și multe legume, multe, multe, multe legume. E un pic mai greuţ acum cu postul, dar încerc să-mi aleg din legumele pe care le consum, cele care au carbohidrați cât mai puțini. Am învățat să evit pe cât posibil carbohidrații.”

Ozana Barabancea și-a uimit fanii cu transformarea spectaculoasă. Vedeta, care face parte din juriul „Te cunosc de undeva”, a trecut în ultimele luni printr-o transformare impresionantă, reușind să ajungă la greutatea pe care o avea în adolescență. Dacă în perioada cea mai dificilă cântărea 102 kilograme, astăzi artista afișează cu mândrie 65 de kilograme și spune că se simte „fantastic”.

„Transformarea mea a început anul acesta la data de 1 aprilie. Am slăbit multe kilograme în total pe parcursul acestor luni și sunt extrem de fericită. Cel mai mult am avut 102 kilograme și acum am 65 de kilograme. Am slăbit 37 de kilograme. Deci, se poate. Îmi doresc să mai scap de încă două kilograme și apoi încep să mă mențin”, a declarat Ozana Barabancea, la sfârșitul anului trecut.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE