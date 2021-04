Cum se reface Ana Porgras după „Survivor România”. „Organismul meu așa se recuperează”

Ajunsă în România, fosta gimnastă se află în perioada de recuperare.

Și acum recunoaște că nu s-a refăcut 100%, iar somnul este în aceste momente cel mai bun prieten al ei.

Fosta sportivă recunoaște că doarme foarte mult de când a revenit de la Survivor România. De când a părăsit competiția, aceasta ține legătura cu internauții prin intermediul rețelelor de socializare.

„Bună dimineața! Am dormit cam mult, dar se pare că organismul meu așa se recuperează”, a scris Ana Porgras la InstaStory.

„Nu îmi venea să cred, cred că s-a văzut pe fața mea reacția când a zis domnul Dan „Ana”. M-am gandit ca face o glumita. Si cand s-a oprit si mi-a zis ca „Drumul Survivor se opreste pentru tine aici si acum” nu mi-a venit sa cred.

Am adus si 3 puncte pe cel mai greu traseu de la Survivor, am intrat si la Stafeta si am reusit sa o castig. Cred ca oamenii au vazut acasa cat de mult mi-am dorit asta”, a dezvăluit Ana Porgras, potrivit Wowbiz.

Citeşte şi:

De ce e România singura țară din UE care a cumpărat TIR-uri ATI din Turcia. Explicațiile lui Raed Arafat

Procurorul DIICOT Marius Ţucă cere înapoi caii pe care i-a abandonat în câmp, la Techirghiol

Cum au ajuns 11 traficanți de minore să fie judecați în libertate, după ce inițial au primit 83 de ani de închisoare

PARTENERI - GSP.RO Bendeac a dat peste Pițurcă într-un magazin de pe Victoriei: „M-a făcut să mă simt penibil. A fost oribil!”. Gestul incredibil făcut de antrenor

Playtech.ro Femeie din Cluj, MOARTĂ în ATI la 2 luni de la rapelul Pfizer. Ce au descoperit medicii despre plămânii ei

Observatornews.ro A murit femeia care căzuse într-o groapă uriaşă, la Craiova. Evaluată iniţial doar cu zgârieturi, bătrâna avea nenumărate fracturi

HOROSCOP Horoscop 16 aprilie 2021. Leii trebuie să își tempereze propriile porniri războinice și dorința de a se impune

Știrileprotv.ro „Creatura periculoasă” care a băgat spaima în locuitorii din Cracovia. Oamenii nu au mai deschis geamurile de frică. Este incredibil ce era, de fapt

Telekomsport Răsturnare de situaţie! Sergiu a rupt tăcerea. Ce i-a spus Moroşanu şi cum a rămas fără banii din donaţii

PUBLICITATE 3 lucruri pe care să le faci, înaintea unei operații estetice (PUBLICITATE)