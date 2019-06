Cum se simte Adriana Bahmuțeanu după operație. „Am avut noroc de la Dumnezeu”

Adriana Bahhmuțeanu a explicat, în urmă cu câteva zile, că urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală dificilă. O plasă pe care medicii i-au pusă în urmă cu cinci ani s-a rupt și s-a agățat de intestine.

Prezentatoarea TV a fost operată la o clinică din Capitală. Acesta a dat detalii despre cum se simte după operație la emisiunea Star Magazin, de la postul de televiziune Antena Stars.

„E o cumpănă, dar m-a ajutat Dumnezeu. Aveam risc de deces dacă mai întârziam două zile. Acum cântați-mi Prohodul. A fost o situație de urgență, iar doctorii nu s-au așteptat să dureze șase ore. Mi-a salvat viața medicul, vorbesc serios, s-a chinuit să-mi repare nu numai peretele abdominal, ci și intestinele.

Am avut noroc de la Dumnezeu. Azi-noapte m-au spălat de două ori… A venit mama să mă vadă. Acum a trecut cumpăna de tot, am recomandare să încep să mă mișc, am și mâncat. Voi relua ușor, ușor, activitățile. Trebuie să merg la kinetoterapie, acest perete abdominal pe care l-a refăcut trebuie să se dezvolte. Acum sunt pe perfuzii și calmante”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Citește și:

Aplicația Clever Taxi a lui Daimler Benz a plătit un articol în Adevărul, care-i prezintă pe taximetriștii români drept niște brute limitate, homofobe și amenințătoare!