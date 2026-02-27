În 2026, Dragoș Bucur nu se mai află la masa juriului, locul său fiind luat de Carmen Tănase, care îi are alături de ea pe Mihai Bobonete, Andra Măruță și Andi Moisescu. Iar prezentatorii sunt aceiași pe care publicul îi știe deja. Pavel Bartoș și Smiley (Andrei Tiberiu Maria).

La scurt timp după ce „Românii au talent” a revenit pe micile ecrane, Libertatea a stat de vorbă cu Andra despre emoția pe care o simte pe scaunul de jurat al emisiunii de la PRO TV.

„Mi-am propus să dau Golden Buzz momentelor care mă lasă fără cuvinte. Adică momentele în care mă emoționez atât de tare… Au fost foarte multe momente care m-au emoționat! Adică mi-a părut atât de rău că nu am putut să ofer la mai multe momente. Dar trebuie să facem o diferență între momentele de patru de «Da», care sunt foarte multe, și cele de Golden Buzz. Am regretat că n-am avut să dau mai multe Golden Buzz, pentru că au meritat foarte mulți!

E foarte greu să le spui «Nu» concurenților. Gândește-te că toți oamenii vin să fie văzuți, să fie aplaudați… Și tu, totuși, trebuie să faci o diferență între cei care sunt foarte buni, între cei care sunt ok și între cei care mai au un pic de muncă. Și tu trebuie să faci asta! E neplăcut, că asta e meseria de jurat, până la urmă. Vine și cu lucruri foarte frumoase și emoționate, dar vine și cu lucruri mai puțin plăcute. Adică e neplăcut să-i spui unui copil că trebuie să se mai pregătească.

Trebuie să găsești mereu cuvintele potrivite. Oricât de mult le-ai căuta, tot e greu să-i spui unui copil că mai trebuie să muncească. Sau oricărui om care a venit cu inima deschisă să fie acolo, pe scenă, să fie aplaudat. Și tu îi spui «Nu»! Dar în același timp nu e corect față de cei care cu adevărat merită «Da». Și trebuie să-ți găsești cuvintele. E destul de greuț așa…”, a spus Andra în exclusivitate pentru Libertatea.

Andra Măruță a fost impresionată de Bianca Muntean la „Românii au talent" 2026

Ținând cont că se află de 16 ani pe scaunul de jurat de la „Românii au talent”, am vrut să aflăm de la artistă dacă va mai rămâne încă 16 ani în show-ul de la PRO TV, mai ales în contextul în care soțul ei, Cătălin Măruță, a rămas fără emisiunea „La Măruță”.

„Încă 16 ani? Nu știu dacă… Nu știu, nu-mi fac planul. Cât e, e foarte frumos, trăiesc fiecare clipă, mă bucur de fiecare om. Mie-mi place să dăruiesc și să primesc energia oamenilor și dragostea lor. Și este extraordinar ce se întâmplă, de-asta mă bucur de fiecare moment”, a încheiat Andra interviul pentru Libertatea.

