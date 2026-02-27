Propunerea Adelei Popescu pentru toți părinții. Vedeta a lansat provocarea. „Fiți atenți! Să ne mobilizăm”

Soția lui Radu Vâlcan a pus accent pe faptul că este extrem de important ca timpul petrecut alături de copii să fie unul de calitate.

„Părinți, fiți atenți ce propun. Să ne mobilizăm de la 16:00- 21:00 sau de la 18:00-21:00 , în funcție de când ajungeți fiecare acasă, și să încercăm să fim cea mai bună versiuna a noastră în prezența copiilor. Trei sau patru ore. Sincer, efortul nu e mare și nici de lungă durata

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Va dați seama, oameni buni, că e atât de scurt timpul petrecut cu ei zilnic, și noi nu reușim să ne focusam sau relaxăm astfel încât să le oferim cele mai drăguțe/ blânde momente ale zilei. Trei sau patru ore…Singurele care se transformă în amintiri, singurele ce vor avea gust și miros în viitor despre copilăria lor. Amintirile lor cu părinții…”, a scris Adela Popescu în dretul imaginilor cu copiii ei.

Recent, Adela Popescu și Radu Vâlcan au profitat de vacanța copiilor și au plecat la Șușani, locul de suflet al întregii familii. Fosta prezentatoare de la PRO TV a publicat imagini de la țară și le-a dezvăluit fanilor ce activități au avut ea, soțul și copiii, în prima zi, imediat ce au ajuns.

Adela Popescu a anunțat pe rețelele de socializare, că ea și Radu au decis să își împacheteze câteva lucruri și să pornească direct spre Șușani. Acolo au avut o primă oprire „de suflet”, la părinții prezentatoarei TV.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE