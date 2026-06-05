Plata electronică la Podul Giurgiu-Ruse, din 15 iunie

Sistemul informatic eTarifGiurgiuPod (eTGP), care va permite plata electronică a taxei de trecere a podului peste Dunăre pe sensul Giurgiu-Ruse, a fost recepționat, a anunțat pa pagina de Facebook directorul general al CNAIR. „Sistemul informatic eTarifGiurgiuPod a fost recepționat astăzi. Pentru a fi oficial pus în funcțiune în data de 15 iunie 2026, se așteaptă publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului Transporturilor”, a transmis, joi, Cristian Pistol.

Potrivit directorului CNAIR, sistemul reprezintă „o soluție modernă de management al taxei de trecere a podului peste Dunăre pe sensul Giurgiu-Ruse”, bazată pe două benzi dedicate în regim de preplată și integrată cu o platformă informatică disponibilă atât în versiune web, cât și prin aplicație mobilă.

Cum va funcționa sistemul eTarifGiurgiuPod

Conform informațiilor prezentate de șeful CNAIR, la momentul traversării prin benzile dedicate eTGP din cadrul Agenției de Control și Încasare Giurgiu, sistemul va verifica automat dacă plata a fost efectuată cu cel puțin trei minute înainte de accesul în zona de control.

„La momentul traversării prin benzile dedicate eTGP din cadrul Agenției de Control și Încasare Giurgiu, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute anterior accesului în zona de control, asigurând astfel deschiderea instantanee a barierei în regim de flux rapid (high-speed)”, a precizat Cristian Pistol.

În etapa inițială, sistemul va fi disponibil pentru autoturisme, urmând ca ulterior să fie extins și pentru alte categorii de vehicule, inclusiv pentru transportul de marfă de mare tonaj.

Beneficiile anunțate de CNAIR

Potrivit directorului general al CNAIR, implementarea sistemului eTarifGiurgiuPod va aduce mai multe beneficii pentru participanții la trafic:

fluidizarea semnificativă a traficului rutier în zona de tarifare;

creșterea capacității de procesare a vehiculelor;

reducerea intervenției umane;

îmbunătățirea experienței utilizatorilor printr-un proces rapid și eficient de plată și acces.

„Sistemul eTarifGiurgiuPod contribuie la digitalizarea și eficientizarea proceselor de colectare a tarifelor de trecere, aliniindu-se standardelor moderne de mobilitate și infrastructură inteligentă”, a concluzionat directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Cât costă taxa de pod în 2026

Costurile de tranzit rămân la nivelul actualizat anterior de CNAIR, fiind diferențiate în funcție de tonaj, capacitate și numărul de axe. Pentru o singură trecere, șoferii vor achita următoarele sume:

Autoturisme (maximum 8+1 locuri): 15 lei (aprox. 3 euro)

Autoutilitare (până la 3,5 tone): 29 de lei

Vehicule transport persoane (9-23 de locuri)/Vehicule marfă (3,5 – 7,5 tone): 58 de lei

Vehicule marfă (7,5 – 12 tone): 88 de lei

Autocare (peste 23 de locuri)/Camioane (peste 12 tone, max. 3 axe): 122 de lei

Camioane (peste 12 tone, min. 4 axe): 180 de lei

Aproximativ 3 milioane de turiști români traversează anual podul Giurgiu-Ruse, una dintre principalele rute folosite de cei care merg cu mașina spre Bulgaria și Grecia.