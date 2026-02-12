Cum se simte Dorian Popa după operația suferită la nas. „Dacă sunteți în context, nu vă speriați”

Chiar dacă rezultatul l-a mulțumit, există lucruri care îl mai iau prin surprindere când vine vorba despre procesul de recuperare.

În această dimineață, vloggerul s-a uitat în oglindă și a observat că are câteva pete colorate sub ochi. Inițial a crezut că sunt cearcăne, însă nu știe care ar fi motivul, având în vedere că are un program de somn corespunzător și se trezește întotdeauna odihnit.

„Cearcănele dispar după două, trei săptămâni de la operație, au dispărut. Dar rămâne pigmentarea reziduală, până la trei luni, uneori șase luni. Așadar, dacă sunteți în context, nu vă speriați, fața își revine ușor. E înfundat”, a declarat Dorian Popa pe Instagram.

Recent, Dorian Popa a dat de înțeles că el și noua iubită își doresc să devină părinți, de aceea artistul ar fi renunțat la stilul de viață anterior și ar fi slăbit. „Poate vedeți și voi că am vreo 7-8, poate chiar 10 kilograme în minus.

Este revergorarea de jumătate de viață. În primul rând, uite, dacă vrei să-ți dau și o de-asta… Șoc, șoc, șoc și groază! Dorian Popa se pregătește și de copil! O țin până când va fi și cel de-al treilea membru al familiei“, a declarat Dorian Popa într-un podcast.

Zilele trecute, Dorian Popa s-a afișat alături de cele mai importante două femei importante din viața lui, iar fotografia publicată recent pe rețelele sociale a stârnit un val de reacții din partea fanilor. Deși mesajul transmis a fost unul cald și personal, o parte dintre urmăritori au mutat atenția spre aspectul fizic al artistului.

