Pe rețelele de socializare, Vica Blochina anunța că a ajuns pe masa de operație și și-a micșorat stomacul. Fosta concurentă de la Survivor România 2023 este în proces de recuperare după intervenția prin care a trecut și are voie să bea doar lichide, fără să mănânce.

„Astăzi sunt mai bine. Ieri nu m-am simțit bine… recuperarea după operația de plicatura gastrică necesită răbdare. Sunt zile mai bune și zile mai puțin bune. Nu am dureri de stomac, doar o mică jenă și mă doare capul. Îmi este puțin foame, beau doar lichide clare, 2 litri pe zi minim… medicamente prescrise nu sunt multe.”

Fosta balerină de origine lituaniană explică faptul că nu și-a tăiat stomacul, ci a fost o altfel de procedură.„Sunt încă îmbrăcată cu cămașa până fac primul duș, n-am voie până se scot drenele din mine, mărgelele cum zic eu, dar mă simt foarte bine. Am avut o intervenție chirurgicală care se numește plicatură gastrică, pentru că aveam nevoie să-mi micșorez stomacul. Stomacul nu s-a tăiat, s-a micșorat.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări EXCLUSIV. Locul în care „fascinația se topește în neplăcere”. Aventura de trei săptămâni a unui cunoscut scriitor român prin Sahara și prin cei mai înalți munți din nordul Africii – fragment de carte

Ce este plicatura gastrică

Plicatura gastrică este cel mai modern tip de intervenție chirurgicală bariatrică sau metabolică. Aceasta reprezintă un procedeu restrictiv, prin care se micşorează stomacul chirurgical, prin efectuarea unor pliuri în peretele gastric, urmate de sutura pliurilor, cu fire chirurgicale neresorbabile. Nu se folosesc implanturi sau agrafe metalice, iar pentru că procedura nu presupune rezecții gastrice, riscul complicațiilor este aproape inexistent.

Cu ajutorul procedurii de plicatura gastrica pacienții pot pierde intre 40%-70% din excesul ponderal. Plicatura gastrică este mai puțin invazivă decât celelalte tipuri de intervenții metabolice. Recuperarea este una rapidă, fără cicatrici, cu dureri postoperatorii limitate, spitalizarea durând 48 ore.

Vica Blochina s-a îngrășat 13 kilograme după Survivor 2023

Fosta balerină a dezvăluit că a suferit și de depresie, nu a fost deloc mulțumită de cum arăta așa că a ajuns la operație. Acum e fericită că a făcut intervenția.

„Eu am vrut să fac gastric sleeve, dar nu s-a putut deoarece nu am avut kilograme suficiente. Intervenția pe care am făcut-o eu este pentru oamenii supraponderali, dar nu sunt obezi. Eu am avut undeva la 15 kilograme în plus. (…)

Recomandări Suntem penultima țară din UE ca procent din PIB dedicat educației. Chiar și Polonia, un exemplu de înarmare, nu dă mai mulți bani armatei față de educație

O să povestesc totul pe YouTube, simt că sunt multe femei care trec prin depresii, când nu ești mulțumit cu tine și nu poți să slăbești, am trecut prin sute de cure de slăbire, am fost și la Survivor unde am slăbit 7 kilograme și am pus 13 înapoi. Am trecut printr-o perioadă foarte stresantă și am simțit nevoia să fac acest pas și vreau să vă spun că sunt cel mai fericit om din lume”, a încheiat Vica Blochina.

După doar 4 săptămâni petrecute în jungla din Republica Dominicană, Vica Blochina a cerut să plece acasă, pentru că nu mai putea rezista în condițiile respective. Vedeta este de părere că a fost o mare greșeală pentru ea să meargă la Survivor România.

„Mi-a luat o lună de zile să îmi revin. Am rezistat la acest proiect patru săptămâni. A fost foarte greu. Am făcut mare greșeală că am fost acolo. A fost un proiect care a fost greu pentru mine din punct de vedere psihic, pentru că eu sunt un om de content creator, pentru că la mine lumea se uită pentru ce spun, ce fac, ce prostii debitez. M-am pregătit, am alergat zilnic 10 km și am crezut că fac față, dar nu am făcut față psihic. Nici nu am avut gașcă de oameni, să am cu cine să râd. Acolo nu aveam cu cine, pentru că fiecare era supărat”.

Playtech.ro Gafa uriaşă făcută de Carmen Iohannis în timpul grevei profesorilor! A înfuriat pe toată lumea cu gestul ei. FOTO

Viva.ro Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Ginei Pistol și ai lui Smiley. Ce gest a decis să facă prezentatoarea în ziua nunții

TVMANIA.RO Kanal D vrea să dea lovitura cu un nou format de emisiune. Dan Negru, prezentatorul

FANATIK.RO Cine este, de fapt, soția lui Dan Ursa. Câștigătorul Survivor România 2023 aduce acasă 100 de mii de euro

Știrileprotv.ro O femeie și-a urmărit soțul cu o aplicație mobilă, ca să vadă dacă a luat copiii de la grădiniță, dar l-a prins cu amanta. Incredibil ce a făcut după aceea

Observatornews.ro Un român dezvăluie cât câştigă ca profesor în Austria. Cezar, despre salariile dascălilor din România: "MI-ZE-RA-BIL"

Orangesport.ro Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

Unica.ro Primele imagini de la nunta Bellei Santiago. Wow! Ce rochie de mireasă a ales pentru ziua cea mare!