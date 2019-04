„Cu soţia mea e o poveste faină aşa, noi ne-am cunoscut într-un loc foarte neaşteptat, ea a venit cu un membru al familiei ei pentru un consult la clinica de transplant de păr pe care o manageriez. După 5 minute eu am fost fascinat de ea, mi-a plăcut atat de mult. Coincidenţa facea că la momentul respectiv nu eram cu nimeni şi puteam linistit sa încerc să fac ceva. La un moment dat în timpul consultului , mi-am dat seama că de fapt persoana cu care venise nu era soţul ei, ci un membru al familie, așa că am inceput cu o glumă, cu două. Ea era asa foarte cerebrală, verticală nu a raspuns sub nicio forma glumelor mele.

Şi cumva am reuşit să-i intru sub piele, după care a început o relatie foarte frumoasă, după 4 luni de zile am cerut-o în căsătorie, da, doar 4 luni de zile pentru că îmi era frică că dacă apucă să mă cunoască mai bine nu mă mai ia şi atunci eu trebuia să mă grăbesc, nu puteam să risc să pierd o aşa femeie”, a spus Sorin Brotnei la Antena Stars.

