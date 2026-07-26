Într-un interviu acordat revistei VIVA!, Mihai Mărgineanu a explicat cum a început drumul său în aviație și cum teama de zbor s-a transformat într-o oportunitate de învățare.

„Simplu, ca orice om normal: cu frica de zbor! Mi-era atât de frică să zbor, că mă durea mâna dreaptă de la făcutul celor 200 de cruci pe minut, tot timpul zborului. Mi-era groază! Și atunci mi-am dat seama că sunt un incult veritabil! Mi-am propus să învăț cu ce se mănâncă zborul. A fost mai plăcut decât să-mi dezvolt bicepșii ca să facă față stresului făcând în continuare cruci”, a mărturisit artistul pentru VIVA!.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Decizia de a urma cursurile de aviație la Școala „Tudor Greceanu” de la Tuzla i-a reconfigurat perspectiva asupra vieții. În plus, decizia a avut și o miză personală: dorința de a fi un exemplu pentru copiii săi.

„M-am înscris la Școala «Tudor Greceanu» de la Tuzla. Și mi-am dat un upgrade la tot ce știam eu despre viață (…) Motivul al doilea a fost să-i fac pe copiii mei să vadă că tatăl lor nu stă doar pe canapea la meci. Să își dorească și ei o viață plină de învățătură. Pentru că, atunci când te-ai oprit din învățat (…) ai murit, dar încă nu ți-ai dat seama”, a adăugat Mihai Mărgineanu pentru sursa citată.

Mihai Mărgineanu, o carieră începută la 36 de ani, fără așteptări mari

Mihai Mărgineanu s-a lansat în muzică la vârsta de 36 de ani, într-un moment în care nu își propusese neapărat o carieră în industria artistică. Primele sale piese erau destinate unui cerc restrâns de prieteni, însă autenticitatea proiectului a atras un succes neașteptat la public.