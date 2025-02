Ana Maria, soția lui Daniel Pavel, lucrează departe de România. Ea face consultanță juridică pe fusul orar din România.

Daniel Pavel a dezvăluit cum s-a organizat pentru celebrarea Dragobetelui și ce surprize o așteaptă pe iubita lui.

„Dragobetele pupă fetele, iar a mea drăguță şi soție îmi va fi iar, în Dominicană, în această perioadă. Planuri nu putem face în ritmul alert şi intens al filmărilor pentru un show unic precum Survivor (care, by the way e şi el, la rându-i, Dragobete pentru fetele Națiunii Survivor România!).

Cel mai probabil vom profita de câteva ore libere şi de vreun carnaval dominican pentru că se apropie şi ziua lor națională – 27 februarie şi, de regulă, exuberantul spirit dansant al oamenilor de aici e la superlativ, în această perioadă.

De singura sărbătoare a Dragostei pe care bucuros o sărbătoresc pentru că e de-a noastră, străveche – Cap de Primăvară i se spunea, Anei i-am pregătit o ieşire în decorul tropical-caraibian atât de drag ei, Casa de Campo. Un souvenir dominican va completa ziua, unul la alegerea ei, întotdeauna cu gust, pentru că Ana este delicios de stilată, dar foarte ponderată”, a povestit Daniel Pavel pentru Cancan.

Tot în cadrul interviului, Daniel Pavel a povestit cum arată o zi din viața lor. „Ziua, când suntem în Dominicană, se scurge destul de independent unul de celălalt pentru că atunci când Ana are de lucru în consultanța juridică pe care o oferă pe fusul orar al României eu dorm neîntors (râde).

Mă trezesc de cele mai multe ori înainte de răsărit, fac o activare uşoară, fizică, alergare cu picioarele goale pe pajiștile de lângă junglă, apoi coardă, flotări şi plank (am o rutină clară de acasă, de la fratele şi antrenorul meu, Liviu) și psihică, cu o cafea proaspăt făcutā, în care strecor două vârfuri de unt gras, şi spirituală, rugăciune.

Apoi pregătesc ziua de filmare – vestimentație, necesar logistic, etc şi apoi pe-aci ți-e drumul! Ore bune în căldura toridă, umedă, prăfuită, a traseelor Survivor, zi de vară dominicană, până-n seară, apoi noapte de Consiliu Tribal şi Duel Eliminatoriu. În final, tot la Ana mea ajung”, povestește Daniel pentru sursa citată.

