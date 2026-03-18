Gina Pistol și Smiley au făcut un pas important în viața lor și au demarat unul dintre cele mai mari proiecte personale: construcția unei case la munte. După ce, în urmă cu aproximativ un an, și-au cumpărat un teren într-o zonă liniștită, departe de agitația orașului, visul lor începe acum să devină realitate.

Un loc retras, exact așa cum și-au dorit

Cei doi și-au dorit dintotdeauna un refugiu în mijlocul naturii, unde să se poată relaxa și să petreacă timp departe de programul încărcat. Terenul ales se află într-o zonă retrasă, oferindu-le liniștea și intimitatea pe care le caută.

Gina Pistol a povestit în mai multe rânduri că își dorește o casă construită de la zero, exact după gusturile și nevoile familiei lor. Mai mult, vedeta visează ca, în timp, să transforme locul într-un mic colț de natură, poate chiar cu animale.

Recent, Gina Pistol le-a arătat urmăritorilor săi din mediul online primele imagini de pe șantier, marcând astfel începutul oficial al lucrărilor. Vedeta a publicat o fotografie în care se poate observa o porțiune de șapă deja turnată – primul pas concret în construcția casei mult dorite.

„Și așa începe… pe șantier”, a scris Gina Pistol în dreptul imaginii, entuziasmată de noul capitol din viața lor.

Deși proiectul este abia la început, Gina Pistol și Smiley par mai hotărâți ca niciodată să își transforme visul în realitate. Cu pași mici, dar siguri, cei doi construiesc nu doar o casă, ci un loc care va deveni, în timp, refugiul perfect pentru familia lor.

„De mică am visat să am o casă la munte, deși eu am crescut la câmpie. Am nostalgiile vacanțelor lungi și liniștite la țară, cu verișorii alături zburdând cât e ziua de lungă pe afară. Toți trei iubim natura și muntele, ne plac plimbările prin pădure și activitățile în aer curat. Am căutat destul de mult timp loc potrivit și l-am găsit. Suntem într-o zonă liniștită, dar aproape de oraș, de restaurante, spital și magazine, la 30 de minute de Brașov. Abia am început construcția casei, suntem în prima etapă a șantierului, facem acum primii pași și este o mare bucurie pentru noi. De arhitectură s-a ocupat Crista Nedelcu, mi-a plăcut foarte mult casa pe care le-a făcut-o Adelei Popescu și lui Radu Vâlcan, la Șușani. Ni s-a părut foarte aproape de ceea ce visam noi să avem”, a povestit Gina Pistol, potrivit click.ro.

Prezentatoarea de la MasterChef a explicat cum va arăta casa de la munte: „Nu este o casă mare, este o casă de familie, simplă, fără etaj, care se încadrează perfect în peisaj și care pare desprinsă dintr-o poveste frumoasă. Are 3 dormitoare, un living spațios, o zonă de dinning și multă natură în jurul ei. Va fi pentru familie și prieteni, nu va avea un scop turistic, ci unul de suflet, de bine, de momente calde și tihnite împreună cu cei dragi. Sper ca anul acesta, de ziua mea, să pot sta cu o cană de vin fiert în mână, alături de ai mei, lângă sobă. Da, pentru că vom avea și sobă, tot parte din visul meu de mic copil”.

Gina Pistol și Smiley locuiesc cu chirie

Gina Pistol și Smiley locuiesc momentan cu chirie, dar plănuiesc să își construiască și în București casa mult visată. După un an plin de proiecte și provocări, Gina Pistol și Smiley își consolidează viața de cuplu și fac un pas important pentru viitorul lor. Prezentatoarea „MasterChef” și antrenorul de la „Vocea României” au anunțat că în 2026 vor demara construcția a două case, după o vacanță prelungită în Asia programată pentru luna ianuarie.

„Am găsit loc, trebuie să ne apucăm de casă. Anul viitor trebuie să construim două case. Am găsit la munte terenul pe care mi l-am dorit toată viața și o să facem acolo o casă de vacanță și undeva în București casa noastră, pentru că noi stăm cu chirie acum”, a declarat Gina Pistol, potrivit cancan.ro.

