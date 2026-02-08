Un comandant ucrainean spune că soldații ruși au devenit ca „niște pisoi orbi”

„În prezent, se observă într-adevăr o astfel de tendinţă. Dar va fi necesar să se monitorizeze în continuare (…), dacă există şi alţi factori” în afară de deconectarea soldaților ruși de la terminalele Starlink, a spus oficialul militar ucrainean, citat sub rezerva anonimatului.

Potrivit acestui oficial, terminalele militare ucrainene Starlink care nu au fost încă înregistrate au fost, de asemenea, deconectate. „Dar procesul de înregistrare este în curs”, a precizat el.

„De fapt, ei (invadatorii ruși – n.r.) au probleme acum. Sunt ca nişte pisoi orbi”, a subliniat un comandant al Statului Major al Ucrainei, căruia i s-a acordat, de asemenea, anonimatul.

Bloggerii militari ruși sunt nemulțumiți și îl critică pe Elon Musk

Vineri, unii bloggeri militari ruşi, care au lăudat în trecut retorica antiucraineană a lui Elon Musk, s-au plâns de deconectarea soldaților invadatori de la terminalele de internet Starlink, care a început în seara zilei de 4 februarie pe toată linia frontului din Ucraina.

„Forţele armate ruse au folosit în mod neautorizat terminale Starlink pentru a-și asigura comunicaţiile pe front. Pericolul este că aceasta a fost o soluţie mai simplă decât dezvoltarea unor alternative noi, precum instalarea unor cabluri de fibră optică – care se rup constant -, amenajarea unor punţi de comunicaţii sau utilizarea pe scară largă a staţiilor digitale pentru transmiterea unor pachete mici de date”, relata joi un canal rusesc de Telegram pro-război. „Acum fie se trece la metoda tradiţională, fie vor găsi urgent o soluţie proprie”, a adăugat autorul materialului, acuzându-l pe Elon Musk că ajută armata ucraineană.

La începutul acestei săptămâni, Ministerul ucrainean al Apărării, în coordonare cu SpaceX, a lansat o amplă verificare a terminalelor Starlink pentru a proteja civilii de dronele ruseşti, în contextul în care soldații Kremlinului au început să utilizeze ilegal conexiunile Starlink în timpul atacurilor masive asupra reţelei energetice a Ucrainei.

„Această măsură este o reacţie directă la utilizarea ilicită a terminalelor Starlink de către forţele ruse. Dronele rusești conectate la Starlink sunt dificil de interceptat: zboară la altitudini joase, sunt rezistente la războiul electronic şi pot fi pilotate în timp real de la distanţe mari”, a subliniat Ministerul ucrainean al Apărării din Ucraina într-un comunicat trimis Politico.

„În curând, numai terminalele înregistrate şi autorizate vor funcţiona în Ucraina; orice dispozitive neconfirmate vor fi dezactivate”, a transmis Ministerul Apărării de la Kiev, îndemnându-i pe toţi comandanţii ucraineni, precum şi pe civili, să înregistreze rapid, la stat, numerele de serie ale terminalelor Starlink.

Măsura i-a afectat temporar și pe soldații ucraineni

Închiderea masivă a Starlink pe frontul de război a durat aproximativ o zi. „Ruşii nu au doar o problemă pe front; inamicul se confruntă cu un dezastru. Comanda trupelor se prăbuşeşte. Operaţiunile de asalt au fost oprite în multe zone. Trupele noastre au raportat, totodată, probleme cu cei care nu au trimis prompt listele pentru terminalele private Starlink. Procesarea este în curs”, a afirmat Serhii Bezkrestnov, un consilier din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării.

În același timp, multe unităţi ucrainene au raportat că terminalele lor Starlink, nu au funcționat chiar şi după ce au fost înregistrate, ceea ce a pus în pericol operaţiunile cu drone şi evacuările. Între timp, situaţia a început să se schimbe în bine.

„Unele dintre terminalele Starlink blocate funcţionează deja; echipajele îşi îndeplinesc sarcinile. Mă aştept ca toate să funcţioneze foarte curând”, a spus Serhii Kostinski, comandantul unităţii ucrainene de drone „Serafims”.

Schimb de mesaje între noul ministru ucrainean al Apărării și Elon Musk

Ministrul ucrainean al Apărării, Mîhailo Fedorov, i-a mulţumit personal lui Elon Musk pentru că a închis Starlink pentru armata rusă, apreciind că multimiliardarul din domeniul tehnologiei a intervenit din nou într-un moment crucial. „Cu plăcere”, i-a răspuns Musk pe contul său de X.

Decizia lui Musk de a activa terminalele Starlink pentru Ucraina la câteva zile de la declanșarea invaziei ruse la scară largă a făcut ca această conexiune să fie vitală nu numai pentru armata ucraineană, ci şi pentru infrastructura civilă şi energetică.

De la lansarea războiului ruso-ucrainean la scară largă, la 24 februarie 2022, peste 50.000 de terminale au fost instalate în toată Ucraina, furnizate de donatori, parteneri internaţionali şi Ministerul Transformării Digitale de la Kiev. În plus, sute de mii de terminale au fost cumpărate de ucraineni pentru a sprijini nevoile civile şi sectorul energetic naţional.

Aceste terminale au permis restabilirea rapidă a comunicaţiilor în zonele recent eliberate şi au asigurat continuitatea serviciilor de urgenţă, a operaţiunilor guvernamentale şi a infrastructurii critice, notează Politico.

Starlink este utilizat de furnizorii de internet şi operatorii de telecomunicaţii, personalul medical şi personalul militar, profesori şi voluntari, jurnalişti şi companii IT, precum şi echipe de salvare care operează în centre de rezilienţă, după cum a precizat Ministerul ucrainean al Apărării.

