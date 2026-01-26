Din 9 februarie, PRO TV propune telespectatorilor o după-amiază construită pe emoție, forță interioară și povești care inspiră. De luni până vineri, grila de programe a postului se îmbogățește cu două seriale dramatice turcești, „La marginea lumii” și „Leyla”, care aduc în prim-plan destine feminine marcate de pierdere, nedreptate și lupta pentru supraviețuire, dar și capacitatea extraordinară de a merge mai departe și de a-și schimba viața.

Despre serialul „La marginea lumii”

La ora 14:00, PRO TV difuzează La marginea lumii (titlul original: Uzak Șehir”), un serial care începe cu sosirea Alyei Albora (Sinem Unsal) într-un sat aflat la granița Turciei cu Siria, venită din Canada cu un singur scop: să își înmormânteze soțul și să plece apoi alături de fiul ei. Ceea ce ar fi trebuit să fie o vizită scurtă se transformă într-o capcană emoțională și socială, pe măsură ce Alya descoperă o familie dominată de conflicte vechi, răzbunări și lupte pentru putere. Prinsă într-o lume străină, în care nimeni nu pare dispus să o lase să plece cu copilul ei, Alya este nevoită să lupte pentru libertatea și siguranța sa, într-un context în care fiecare adevăr ascuns poate schimba totul. Serialul explorează limitele supraviețuirii și forța unei femei care refuză să fie victima circumstanțelor.

Despre serialul „Leyla”

De la ora 15:00, PRO TV aduce în fața publicului serialul Leyla (titlul original: Leyla: Hayat… Ask… Adalet…), o poveste intensă despre pierderea inocenței, trădare și dorința de dreptate. Rămasă fără mamă încă din copilărie, Leyla (Cemre Baysel) ajunge să trăiască un adevărat coșmar după ce tatăl ei se recăsătorește cu Nur (Gonca Vuslateri), o femeie aparent devotată, dar care se dovedește a fi crudă și manipulatoare. Incapabilă să își convingă tatăl de adevăr, Leyla pierde totul în urma unui plan diabolic, fiind aruncată într-o lume dură, lipsită de siguranță. Ani mai târziu, se întoarce sub o altă identitate, hotărâtă să-și recupereze viața și să se confrunte cu trecutul. Însă reîntâlnirea cu iubirea din copilărie și confruntarea cu propria conștiință îi vor pune la încercare planul de răzbunare.

Emisiunea „La Măruță”, înlocuită de două seriale turcești

Cele două seriale turcești difuzate la PRO TV de luni, 9 ianuarie, sunt unite de același mesaj puternic: nu sunt doar povești de iubire, ci povești despre femei care îndură pierderi, durere și nedreptate, dar care reușesc să transforme suferința în forță și supraviețuirea în putere. Este o ofertă construită pe emoție, inspirație și empowerment, care transmite clar că oricine își poate rescrie destinul, indiferent de punctul din care pornește.

Primele cinci episoade vor fi disponibile în avans cu o săptămână înainte de premiera la televizor, iar ulterior, începând cu 9 februarie, pe VOYO fanii serialelor pot urmări cele două producții cu 7 zile, înainte de difuzarea la TV.

De la ora 16:00, după emoțiile intense ale serialelor turcești, programul PRO TV continuă cu „Lecții de viață”, emisiunea care aduce în prim-plan povești inspirate din experiențele oamenilor. Fiecare episod prezintă situații de viață autentice, pline de provocări, alegeri dificile și momente de răscruce, oferind telespectatorilor nu doar emoție, ci și reflecție.