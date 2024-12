În doar opt zile, primul episod din noul sezon, în care au fost prezentați cei 12 influenceri care se luptă pentru 10.000 de euro, a adunat peste 1,4 milioane de vizualizări pe YouTube și a ajuns în trending.

Profitând de succesul uriaș pe care îl are proiectul Buzz House, Selly a luat o decizie în premieră, privind canalul lui de YouTube. Pe 14 decembrie 2024, celebrul influencer a anunțat că a adăugat butonul „Join”, astfel fanii lui pot să se aboneze pentru a vedea în premieră noile episoade din testul de supraviețuire.

Mai mult decât atât, persoanele care aleg să plătească pentru a se abona la canalul de YouTube al lui Selly pot vedea episoadele „Behind the scenes” (BTS), dar și tesminonialele needitate.

Așa cum se poate vedea și pe YouTube, Selly propune trei tipuri de abonament: Primar – 29,99 de lei/lună, Prim-Ministru – 39,99 de lei/lună, Dictator – 124,99 de lei/lună.

„Pentru prima dată pe acest canal am adăugat butonul de Join. Dacă vrei să vezi ce se întâmplă după ce se închid camerele, când vine noaptea și se dă drumul la șpriț. Atunci când concurenții dau cărțile pe față… Pentru doar 29,99 de lei ai acces la episoadele de „Behind the scenes”. Vom publica în total 8 episoade de BTS, iar primul este deja on doar pentru membri.

De asemenea, dacă mai dai 10 lei în plus, o să ai acces cu o oră mai devreme la episoadele publice din Buzz House. Ca să nu se mai răcească mâncarea când aștepți premiera. Plus: îți dau și testimonialele concurenților integrale, needitate, ca să-ți faci tu edit-ul pe TikTok din ele”, spune Selly pe YouTube.

