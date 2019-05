„Custom Reșița 2019”, festivalul care adună rockerii în Poiana Golului. Ce trupe vor urca pe scenă

Uriah Heep, The Rasmus, Doro, U.D.O., Emir Kusturica And The No Smoking Orchestra, Alternosfera, Massive Wagons și Alex Calancea Band și-au confirmat prezența.

Totodată, există posibilitatea ca și John Newman să apară pe scena festivalului! Urmează ca în cel mai scurt timp să se anunțe și prețul biletelor. Ceea ce se știe până acum e că prețul unui abonament costă 200 de lei.

”De la rock-ul clasic pe care tinerii anilor `80 îl ascultau în grupuri de prieteni, ascunși în apartamentele comuniste, până la rock-ul progresiv al zilei de azi, care reprezintă exprimarea unei libertăți câștigate cu greu, trecând prin alternativ sau surf rock – pe toate le vom vedea între 5 și 7 iulie, în Poiana Golului care veghează peste Reșița”, au anunțat organizatorii.

Foto: RadioReșita.ro