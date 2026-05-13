„Reabilităm teatrul de vară din Parcul Herăstrău. Arată rău! Proiectul prin care va trece la Administraţia Domeniului Public al Municipiului Bucureşti, de la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, a fost votat azi, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu. Este parte din patrimoniul Bucureştiului, însă nu este folosit la adevărata sa valoare. În vara acestui an, la teatru, sunt programate doar opt spectacole”, a transmis Primăria Capitalei.

Deși arena teatrului a fost refăcută în 2023, întregul parc nu a mai beneficiat de o reabilitare completă din 2007, potrivit PMB. Primarul general Ciprian Ciucu a subliniat că Teatrul de Revistă nu are resursele necesare pentru a administra și renova un astfel de obiectiv.

„Teatrul de vară este administrat de Teatrul de Revistă. Un teatru nu are capacitatea de a administra şi renova un astfel de obiectiv. Vom da drumul la o procedură pentru întreg parcul. Înainte să fie la teatru, a fost administrat de parc. Da, a mai fost reabilitat, dar nu e suficient. E nevoie de panouri fotoabsorbante, e gard în gard cu reşedinţa Casei Regale, nu vrei să deranjezi. Îl dăm o perioadă la Administraţia Domeniului Public pentru că are capacitatea administrativă”, a explicat edilul.

Planurile pentru transformarea teatrului includ organizarea unor evenimente de calitate într-un spațiu demn de un monument istoric. În plus, întreg Parcul Herăstrău va fi supus unei ample reabilitări și revitalizări.

„Începem cu malurile, care sunt surpate şi vor fi puse în siguranţă. În maximum trei săptămâni, vrem să ne apucăm de treabă. Apoi, ne vom ocupa de parc pe bucăţi: vom face un masterplan şi vom gândi teme de proiectare cu ajutorul specialiştilor. Sperăm ca, până la finalul anului, să avem toată documentaţia necesară pregătită. Punem Parcul Herăstrău la punct! Aşa cum am promis!”, a mai declarat primarul Ciprian Ciucu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE