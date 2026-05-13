Lansată recent, melodia a depășit orice așteptări în mai puțin de 14 zile, generând peste 526.000 de videoclipuri pe TikTok și acumulând o sumă impresionantă de peste 1,5 miliarde de vizualizări la nivel mondial.

„Ola Mi Chica” se transformă rapid în unul dintre cele mai virale sunete ale momentului, fiind preluată de creatori de conținut, influenceri și utilizatori din întreaga lume, dar și de oameni obișnuiți din țări precum Filipine, Taiwan, Malaezia, Italia, UK, USA, Indonezia, Franta, Thailanda sau Myanmar, care se distrează dansând pe ritmul ei contagios.

„Ola Mi Chica” a devenit un fenomen global

„Este incredibil să vezi oameni din toată lumea dansând pe muzica ta. Este cel mai frumos sentiment pe care îl poate avea un artist. Nu ne-am așteptat la așa creștere uriașă, dar este o surpriză frumoasă pentru toată lumea”, a spus Miruna Mănescu, solista Timebelle.

Cu un vibe latin modern, energie vibrantă și un refren imposibil de uitat, „Ola Mi Chica” confirmă capacitatea trupei Timebelle de a aduce publicului hituri cu impact internațional, dupa hitul „Apollo”, care a strâns 80 de milioane de vizualizări doar pe canalul oficial de artist și peste 500 de milioane de views and streams în total.

„Ola Mi Chica” este lansată în colaborare cu MC Mami, un producător cu care au lucrat după vizita lor în Mexic, realizând un featuring care completează perfect identitatea sonoră a piesei.

Succesul organic al piesei pe TikTok și pe platformele digitale demonstrează puterea unui hit autentic, fără niciun artificiu, capabil să treacă granițele și să conecteze publicul prin muzică și energie pozitivă. „Ola Mi Chica” este disponibilă acum pe toate platformele de streaming.

Cine este Timebelle

Timebelle este o trupă elvețiano-română, fiind primii români care au reprezentat Elveția la Eurovision, în prezent avându-i ca membri pe vocalista Miruna Mănescu și multi-instrumentistul Emanuel Daniel Andriescu. Numele trupei vine de la Zytglogge, un orologiu și simbol în Orașul Vechi din Berna, unde cei doi artiști locuiesc.

