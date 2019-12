De Denisa Macovei,

Ce contează că ea are 46 de ani și fetele ei puțin peste 10? Anamaria, Rebecca și Sarah se comportă ca trei surori, mai ales atunci când vine vorba despre garderobă. Da, greu de crezut, dar adevărat! Anamaria împrumută des haine din gerderoba Rebeccăi, mai ales, cea cu care se simte mai apropiată ca stil vestimentar.

„Am început să mai iau de la Rebecca, ea fiind foarte slabă, în ultimii ani nu am mai putut să port nimic de la ea. Acum este ok. De la Sarah, ea fiind sportivă, am mai împrumutat treningul. De la Rebe am început să iau bluze, că am talie mică și nu mai pot de drag”, ne-a mărturisit fosta prezentatoare de la “Gospodar fără pereche”. Vedeta a completat că, deși fetele i-au moștenit pasiunea pentru modă, nu au ajuns-o încă la capitolul dressing, așa că furnizorul de ținute rămâne tot ea: „Să știi că eu și fetele ne «ajutăm» între noi. Bine, ele se «ajută» de la mine din dressing, dar în ultima perioadă ne cam cumpărăm în triplu exemplar”.

Își păzește gențile și pantofii

Dacă la haine nu are nici cea mai mică problemă și le împrumută cu drag fetelor ei, când vine vorba despre pantofi și genți nici să nu audă. După ce, un timp îndelungat, cele două fiice se serveau din dulapul mamei cu pantofi, fără să ceară voie, Anamaria Prodan s-a asigurat că acest lucru nu se va mai întâmpla: „Genți nu împrumutăm. Dacă ne place ceva luăm trei exemplare, pentru că eu am grijă de ale mele, Sarah nu are grijă deloc de ele și atunci, ca să nu avem discuții și scandal, fiecare are geanta ei. Și pantofii la fel, că acolo e jale”, ne-a mai povestit, amuzată, impresara de fotbaliști.

VIDEO: Bogdan Sorocan / FOTO: Dumitru Angelescu

