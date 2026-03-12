„Am simțit că trebuie să dau înapoi mult. Poate pentru că viața și Dumnezeu m-au pus în situații în care am avut sentimentul că am primit, că sunt norocoasă, că indiferent de ce s-a întâmplat, am reușit să mă repun pe un drum și să merg înainte. Sentimentul acesta de a da înapoi și de a face ceva, întotdeauna m-a împins spre ideea de a adopta. Când am găsit aceeași dorință, înțelegere și sprijin, am mers mai departe. Noi am optat pentru acea listă a copiilor greu adoptabili. Există această variantă. Sigur că există și varianta clasică în care aștepți să se facă o potrivire: să intre un copil în sistem, care să se potrivească cu ce ai notat tu.

Greu adoptabili înseamnă că există o bază a acestor copii care au trecut fie printr-un proces, care s-a finalizat cu situația în care copilul este adus înapoi, fie sunt copii cu probleme de sănătate sau sunt mai mulți frați și legea nu mai permite acum decât adopția tuturor. Și vârsta reprezintă un criteriu care îi îndreaptă spre această listă. Maria a fost într-un proces de adopție, însă nu a existat compatibilitate. A avut și ceva probleme de sănătate. Noi am gândit că dacă facem acest pas, să îl facem până la capăt. Adică să fie un copil care are mai puține șanse și căruia să îi schimbăm viața cu adevărat”, a spus Daciana Sârbu despre adopția Mariei în podcastul „Acasă la Măruță”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Fosta parteneră de viață a lui Victor Ponta a dezvăluit și faptul că, la un moment dat, a descoperit că o persoană și-a făcut cont pe TikTok în numele ei. Iar după ce a verificat mai bine situația, și-a dat seama că Maria, fiica ei, a realizat acest lucru. Astfel, fetița a rămas fără telefonul mobil!

„Maria nu mai are telefon. De ce? Pentru că a avut telefon o lună. Andrei și Irina au primit telefon la 10 ani și am zis că e normal să aibă același tratament și Maria. Așa că la 10 ani a primit un telefon mai vechi, al nostru, cu o cartelă. Nu i-am instalat aplicații, am zis să păstrăm lucrurile așa. După două sau trei săptămâni, a venit Irina și a zis: «Mamă, prietenele mele îmi spun că ai cont de TikTok și că au impresia că postează Maria». Eu nu știam ce se întâmplă acolo!

Maria își făcuse cont de TikTok pe numele meu și posta… Și avea 2.000 de urmăritori! Îți imaginezi ce posta la 10 ani… Tot felul de filmulețe. Filmulețe cu mâncare, în care comenta: «Wow, ce bine mănânc acum». Nimic grav! Adică nu erau lucruri grave. Erau foarte inocente… Dar era cont pe numele meu. Și nu mă întreba cum s-a întâmplat… Da, am investigat! M-am gândit că s-a sincronizat cu contul meu Apple, dar eu nu aveam cont de TikTok. Și totuși a știut să pună și numele meu și să-l găsească. Și avea și 2.000 de urmăritori. Așa că Maria a rămas fără telefon!

A înțeles cumva că era grav ce a făcut și că despre telefon mai discutăm după ce va avea 15 ani. Și întotdeauna mă surprinde și mă provoacă. Desigur, trebuie mereu să fiu în gardă, să anticipez ce ar putea să facă. Recunosc că faza cu TikTok-ul nu am anticipat-o, iar telefonul este, deocamdată, un pericol. Și nici nu-mi pare rău, pentru că eu cred că telefonul nu este neapărat un lucru bun care să-i ajute, în general”, a mai spus Daciana Sârbu în fața lui Cătălin Măruță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE