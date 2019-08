De Andreea Romaniuc Archip,

Interpreta secretarei primarului Vasile din celebrul serial de comedie de la PRO TV este originară din Chișinău. Abia în timpul facultății, urmate la București, s-a stabilit dincoace de Prut. Cariera și-a construit-o la București, la fel familia, însă cu sufletul a rămas, parțial, în Moldova, unde i-au rămas și rudele, și amintirile din copilărie.

Ecaterina se întoarce periodic pe meleagurile natale, însă vara aceasta a avut ocazia să se întoarcă acasă nu doar în vacanță, ci și cu munca! Actrița a primit oferta de a face parte din distribuția unui film realizat la Chișinău, iar asta i-a dat șansa de a se folosi de accentul specific zonei în care a copilărit.

„Este vorba despre un scurtmetraj regizat și scris de Valeriu Andriuță, l-am filmat la Chișinău, după vacanța din Grecia. Mi-a fost foarte drag să filmez la Chișinău, fiindcă niciodată nu am jucat acolo și nu am filmat acolo, mai ales că scurtmetrajul este despre basarabeni, eu jucând un rol al unei doamne care a lucrat în Italia și care s-a întors acum acasă. Am vorbit moldovenește, ca la mine acasă. Mi-a fost foarte drag. Sper că mi-am făcut bine treaba, abia aștept să iasă scurtmetrajul și să-l văd pe marile ecrane”, a dezvăluit actrița pentru Libertatea.

„Las Fierbinți” a ajuns la sezonul 16

Actorii din serialul „Las Fierbinți” s-au reunit în această vară pe platourile de filmare, întrucât povestea continuă din toamnă la PRO TV.

Cum este să filmezi pentru al 16-lea sezon? „Incredibil, cum a fost de la al zecelea încoace, că nimeni nu se aștepta să dureze atâta, să prindă atât de bine! Mă bucur foarte tare că filmăm acest sezon, sper că și următorul, nu îmi imaginez cum ar fi să se oprească serialul și să nu mai facem ce facem, de fapt, de nouă ani. Ne-am obișnuit foarte tare, de parcă am avea carte de muncă acolo”, ne-a mai mărturisit Ecaterina Ladin.

Citeşte şi:

Bobonete dă la pește și “prinde” medalii! Actorul din “Las Fierbinți” face performanță la pescuitul sportiv

Dalida din „Las Fierbinți”, vacanță pe întuneric în Grecia. „Am ajuns după furtună și am stat fără curent două zile”

Gianina din «Las Fierbinți» s-a împăcat cu Smiley. Anca Dumitra ar colabora muzical cu artistul

GSP.RO În 2005 mergea la "Din Dragoste", după ce își înșelase soțul cu 2 bărbați. Uluitor ce s-a aflat acum, după 14 ani VIDEO